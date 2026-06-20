Navarra pone en marcha una experiencia inmersiva para anticipar el eclipse solar total del próximo 12 de agosto

Asistententes a una de las simulaciones, con las gafas homologadas para proteger la vista. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del proyecto EKLIPSE, y en colaboración con el Planetario de Pamplona, impulsa este verano una edición especial del programa 'Escuela de Estrellas', con el objetivo de que la ciudadanía pueda descubrir, comprender y experimentar una experiencia inmersiva que anticipa el eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto y que será visible en buena parte de Navarra, especialmente en la Ribera.

En concreto, desde el próximo 22 de junio y hasta el 1 de julio, Baluarte albergará dos propuestas complementarias. Por un lado, la Sala de Exposiciones acogerá una actividad dirigida a grupos organizados como campamentos de verano, ludotecas o centros infantiles. La experiencia incluye una sesión bajo una cúpula portátil de gran capacidad para observar y comprender el fenómeno astronómico, así como una cabina inmersiva que permitirá experimentar las distintas fases de un eclipse total de Sol y los cambios que provoca en el entorno.

Esta actividad se desarrollará en dos turnos diarios, a las 10.00 y a las 11.30 horas, con grupos de hasta 20 participantes y acceso mediante reserva previa en la web de Baluarte, informan desde el Ejecutivo foral.

Por otro lado, la Plaza de Baluarte acogerá una experiencia abierta a toda la ciudadanía mediante una cabina de simulación inmersiva. Los visitantes podrán descubrir cómo se produce un eclipse total de Sol y experimentar algunos de sus efectos, como la disminución de la luz, la bajada de la temperatura o la transformación del entorno.

Esta propuesta permitirá experimentar de manera anticipada las sensaciones asociadas a un eclipse total de Sol y conocer las claves científicas de un acontecimiento excepcional. La actividad será de acceso libre y gratuito, con sesiones de diez minutos en horario de 17.00 a 20.00 horas.

La experiencia inmersiva se extenderá también a Tudela, donde la cabina permanecerá abierta al público los días 10, 11 y 12 de julio, y 17, 18 y 19 de julio, en horario de 10.00 a 13.00 horas ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de acercarse de forma anticipada a este fenómeno astronómico.

Esta programación especial culminará en Sendaviva, donde las personas visitantes podrán disfrutar de esta actividad integrada en la programación habitual hasta el propio día 12 de agosto. El propio día del eclipse, completará el programa especial de acciones divulgativas organizadas por Planetario de Pamplona en este punto oficial de observación.

Bajo el nombre 'El ensayo general antes del eclipse', la iniciativa se enmarca en el proyecto EKLIPSE, liderado por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, y se desarrolla a través del Planetario de Pamplona mediante una edición especial de Escuela de Estrellas, el programa educativo impulsado por el Departamento de Educación y que cuenta también con la colaboración de la Fundación 'la Caixa'.

El objetivo de esta programación es que la ciudadanía llegue preparada a una cita histórica, comprendiendo qué sucede durante un eclipse total de Sol y pudiendo anticipar las sensaciones que acompañan a este fenómeno excepcional, como el oscurecimiento progresivo del cielo, la disminución de la temperatura o la transformación del paisaje durante un espacio de tiempo que, según la localidad, puede llegar al minuto y medio.

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes visibles desde la Península Ibérica en las próximas décadas. En Navarra, especialmente en la Ribera, podrá observarse en condiciones excepcionales. Además, el Gobierno de Navarra y el Planetario de Pamplona han configurado una red de 20 puntos de observación, que garantizan la buena visualización del fenómeno, además de ofrecer servicios básicos y una programación de actividades complementaria.