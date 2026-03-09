Navarra pone en marcha el Observatorio de Vivienda para "mejorar" el conocimiento sobre el mercado residencial

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno foral ha presentado este lunes el nuevo Observatorio de Vivienda de Navarra, una herramienta diseñada para analizar la situación del sector a través datos oficiales, estudios e informes periódicos, lo que, según el Ejecutivo foral, "va a permitir mejorar el conocimiento del mercado de la vivienda en la Comunidad foral, al mismo tiempo que garantizará una mejor gestión de las políticas públicas".

Se trata de una página web (https://www.navarra.es/es/web/observatorio-vivienda/inicio) que ha sido presentada por la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro; la directora general de Vivienda, Elga Molina; y el jefe de Sección de Innovación e Inspección, Mattias Bergman.

El Observatorio de Vivienda de Navarra es un servicio que la Dirección General de Vivienda ha puesto a disposición de la ciudadanía, el sector inmobiliario y, en general, de todas aquellas personas y entidades interesadas en hacer seguimiento tanto de la evolución del mercado de la vivienda como de la actividad de la propia administración.

La nueva herramienta pretende ser un lugar de referencia sobre el mercado de la vivienda que aporte información actualizada, rigurosa y de calidad para favorecer la mejora en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas, con el objetivo de facilitar el acceso de todas las personas residentes en Navarra a una vivienda digna.

Begoña Alfaro ha destacado que "disponer de datos oficiales y, por tanto, fiables, no es una cuestión menor en materia de vivienda, donde los operadores privados con intereses en el sector han sido los que históricamente han facilitado los datos del mercado, datos, obviamente, dirigidos a unos intereses económicos concretos".

Así, ha añadido que "esta es una batalla en la que llevamos inmersas dos largos años, en donde tenemos que salir a rebatir una y otra vez datos interesados frente a los datos oficiales basados en registros públicos". En este sentido, ha subrayado que con la llegada del Observatorio "vamos a dotar de la mayor transparencia posible a toda la estadística relacionada con el mercado de la vivienda en nuestra comunidad".

La web del observatorio ofrece información detallada sobre los principales indicadores del sector, incluyendo viviendas iniciadas y terminadas, censo de solicitantes de vivienda protegida, lanzamientos y ejecuciones hipotecarias. Asimismo, incorpora estadísticas relativas al mercado del alquiler, como datos sobre la Zona de Mercado Tensionado, alquiler de vivienda protegida y libre, y ayudas concedidas por la administración. También recoge información vinculada a la rehabilitación y a la compraventa de viviendas, entre la que destaca el Índice de Precios de Vivienda, el esfuerzo económico hipotecario o los visados de vivienda protegida.

Además de la información cuantitativa, el observatorio integra estudios y planes elaborados por el Gobierno de Navarra y por otras instituciones especializadas. Además, el portal prevé la publicación periódica de informes que permitirán evaluar tendencias y apoyar la toma de decisiones. De esta forma, se publicarán informes trimestrales sobre la evolución de Zona de Mercado Tensionado, las viviendas iniciadas y terminadas, la rehabilitación protegida, la venta de vivienda protegida y el derecho subjetivo a la vivienda (programas David y Emanzipa).

Con esta iniciativa, la Dirección General de Vivienda buscar reforzar su "compromiso con la transparencia, el acceso a la información y la gestión basada en datos, poniendo a disposición de la ciudadanía, profesionales y responsables públicos una herramienta útil para comprender la realidad del mercado de la vivienda y contribuir al diseño de políticas eficaces".