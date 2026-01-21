Navarra presenta en Fitur su campaña publicitaria con el lema 'Cuida de nuestro secreto'

Uno de los carteles de la campaña turística de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha presentado este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) su nueva campaña publicitaria de Turismo Navarra que, con el lema 'Cuida de nuestro secreto', "invita a descubrir la naturaleza de Navarra a través de sus paisajes, caminos y entornos naturales, que engloban tanto bosques como desiertos, valles, cascadas, cuevas y gargantas".

Además, ha mostrado sus principales novedades turísticas para este año, con especial protagonismo del lanzamiento de la plataforma digital reservas.visitnavarra.es, como eje central de una estrategia orientada a "garantizar una experiencia turística de calidad, sostenible y respetuosa con el territorio y la población local".

La presentación ha contado con la participación de la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luís García, y la directora general de Turismo, Ana Rivas, quienes han desgranado las principales líneas de actuación de Navarra en materia turística para este próximo año.

Tras guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del reciente accidente de tren ocurrido en Córdoba, Rebeca Esnaola ha subrayado que este año "los pronósticos son muy positivos para esta industria, con un crecimiento sostenido y un enfoque al turismo Premium y experiencial, sin perder de vista que el turismo internacional seguirá como punta de lanza. Unas previsiones que en nuestra comunidad se reciben con los deberes hechos, y con el compromiso de seguir consolidando un modelo turístico diferencial. Un modelo y una estrategia global que hemos denominado: 'Navarra, Huella positiva'. Y que define las políticas públicas del Gobierno de Navarra y el trabajo emprendido de la mano del sector".

En este sentido, durante la presentación se ha resaltado que "casi el 25% del territorio navarro está protegido", y que el cuidado del patrimonio natural "forma parte de la cultura y el modelo turístico navarro".

PLATAFORMA DE RESERVAS PARA TODO EL TERRITORIO

Una de las principales novedades presentadas ha sido la plataforma reservas.visitnavarra.es, una herramienta digital integrada en la web turística oficial de Navarra. Esta nueva herramienta permite reservar plaza en áreas de pernocta acondicionadas y en los espacios naturales y patrimoniales "más sensibles de Navarra".

La plataforma muestra los diferentes espacios en un mapa con ocupación en tiempo real, utilizando un sistema de semáforo que indica los niveles de ocupación (alta, media o baja). Cuando un recurso alcanza su capacidad máxima, el sistema propone alternativas similares, "facilitando una mejor planificación del viaje y evitando desplazamientos innecesarios".

El objetivo del proyecto es "gestionar de forma equilibrada la afluencia turística y asegurar al visitante una experiencia satisfactoria, evitando la masificación". La nueva herramienta permite controlar los aforos, "mejorar la convivencia con la población local" y fomentar la sostenibilidad mediante un calendario predictivo y recomendaciones para visitar zonas menos concurridas.

Actualmente, la plataforma está disponible en castellano, euskera, inglés y francés, y permite realizar reservas en áreas de pernocta de autocaravanas, reguladas en Navarra como establecimientos turísticos con una capacidad máxima de 40 plazas, y en áreas de acogida vinculadas a espacios naturales, zonas de baño, patrimonio cultural y museos. Está previsto que en los próximos meses se incorporen nuevos espacios y funcionalidades, como descuentos, medición de la huella positiva y compensación ambiental.

TURISMO DE CIELO NOCTURNO

El eclipse total de sol del próximo mes de agosto se perfila como una de las grandes citas del año y sitúa a Navarra como "un entorno privilegiado para su observación, especialmente en el sur del territorio, gracias a la calidad de sus cielos y a las condiciones óptimas de visibilidad del fenómeno". De hecho, Navarra cuenta con la certificación Starlight tanto en diversos enclaves como en sus cinco rutas jacobeas, las únicas en Europa con esta catalogación.

Para aprovechar esta oportunidad, el consejero Juan Luis García ha explicado el proyecto EKLIPSE, que impulsa la habilitación de observatorios y puntos de observación, el desarrollo de recursos vinculados al astroturismo y la creación de una red de diez enclaves -Ribaforada, Corella, Castejón, Arguedas, Fitero, Lodosa, Peralta, Azagra, Lerín y Sendaviva- donde el Gobierno de Navarra y NICDO coordinarán medidas de seguridad, movilidad y acciones divulgativas que permitan disfrutar de este fenómeno tan especial en las mejores condiciones.

Así, García ha señalado que "el Eclipse total de sol será un fenómeno astronómico único que trasciende lo científico, convirtiéndose en un reto colectivo y en una oportunidad extraordinaria para posicionar a nuestra comunidad como destino turístico de ciencia y naturaleza". Por ello ha afirmado que "hablamos de un desafío científico, turístico, logístico, y de seguridad. Un reto complejo que exige planificación, coordinación y visión". Y para dar respuesta a todo ello el Departamento de Universidad, Innovación y Trasformación Digital junto con NICDO ha lanzado el Proyecto Eklipse.

62 SENDEROS PARA DESCUBRIR NAVARRA

La oferta navarra para este 2026 gira en torno al turismo de naturaleza en todas sus modalidades: ecoturismo, turismo deportivo, contemplativo y científico. En este marco, se han presentado nueve nuevos folletos de senderismo, que recogen 62 senderos distribuidos por zonas, fruto de un trabajo conjunto del área de Turismo con las empresas Mirua y Orbela y con entidades locales de toda Navarra, en muchos casos gracias a fondos europeos Next Generation.