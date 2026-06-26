Navarra recibirá 38 millones de euros más del Gobierno de España para financiar el nivel mínimo de la dependencia

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España transferirá 38 millones de euros más a Navarra entre 2026 y 2027 para financiar el nivel mínimo de la dependencia, según establece el real decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Contempla "el mayor incremento de la historia" en la aportación del Ejecutivo central a la dependencia, con una inversión de 6.200 millones de euros más en 2026 y 2027 respecto a los últimos presupuestos.

Esta ampliación de las cuantías entra en vigor "de forma inmediata", el próximo 1 de julio, y es "especialmente significativa" en la dotación destinada por cada persona en grado III (gran dependencia) y en grado II (dependencia severa), que aumentan un 128% y un 100%, respectivamente.

Estos incrementos, sumados al del 18% aplicado al grado I (dependencia moderada), implican que la aportación estatal al SAAD "será la mayor de su historia".

En lo que respecta a Navarra, y teniendo en cuenta la última cifra publicada por el Imserso, del 31 de mayo de 2026, hay 17.323 personas con prestaciones reconocidas. A partir de ahí, el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno de España transferirá 38 millones de euros más (38.029.068 euros) a la Comunidad foral entre 2026 y 2027, "solo en nivel mínimo".

Es decir, para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido y, por tanto, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno de España contribuye a la financiación de la dependencia y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD que se celebra el lunes 29 de junio.

Desglosando por años el incremento estimado para el nivel mínimo, el Gobierno de Navarra recibirá casi 13 millones de euros más en 2026 (12.676.356 euros), y 25 millones de euros más en 2027 (25.352.712 euros).

En total, la aportación estatal a la dependencia navarra será de más de 40 millones de euros en 2026 (40.732.044 euros), y de 53 millones de euros en 2027 (53.408.400 euros).

Según esta misma estimación, la aportación total del Estado al nivel mínimo de la dependencia navarra "hubiera sido notablemente más baja" de no haberse aprobado esta semana la ampliación de las cuantías por grado.

En concreto, en base al número de personas existentes en el sistema actualmente, se habrían transferido un total de 28 millones de euros (28.055.688 euros) al Gobierno de Navarra.