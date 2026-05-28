Navarra, reconocida como Región Emprendedora 2026 por su "innovador" ecosistema agroalimentario

Mikel Irujo recogiendo el reconocimiento a Navarra como región emprendedora en la feria Food 4 Future. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha sido reconocida como Región Emprendedora 2026 en la feria Food 4 Future por "contar con uno de los ecosistemas agroalimentarios y foodtech más innovadores de Europa", donde la innovación, la sostenibilidad y la colaboración "se han consolidado como ejes estratégicos para el desarrollo y la transformación de su industria alimentaria".

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo, ha recibido el galardón que subraya el compromiso de la Comunidad foral con la transformación de la industria alimentaria, su apuesta por la innovación y su contribución al desarrollo del ecosistema foodtech europeo.

"En Navarra emprendemos algo menos que la media europea, pero cuando lo hacemos, lo hacemos mejor. Nuestra tasa de actividad empresarial consolidada alcanza el 9,3%, por encima de la media estatal del 7,2%, un dato que refleja la solidez de nuestro ecosistema emprendedor y la capacidad de nuestras empresas para crecer y perdurar en el tiempo. Este resultado es fruto de un modelo basado en una fuerte tradición industrial, un sistema de innovación robusto, y el respaldo continuo del Gobierno de Navarra a través de entidades como CEIN y SODENA", ha expuesto el consejero Irujo.

Según ha destacado, la distinción otorgada reconoce la "capacidad para transformar tradición en innovación". "Navarra cuenta hoy con uno de los sectores agroalimentarios más sólidos e innovadores del sur de Europa. La industria agroalimentaria representa alrededor del 5% del PIB regional y cerca del 14% del empleo industrial, integrando más de 1.200 empresas a lo largo de toda la cadena de valor, desde la producción primaria hasta la transformación, la logística y la distribución", ha subrayado Irujo.

La delegación institucional en Food 4 Future ha contado también con la presencia de la directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez, quién ha participado en una de las mesas redondas para hablar del Sandbox Regulatorio que se ha puesto en marcha en Navarra, en referencia al entorno de pruebas con el que cuentan las empresas agroalimentarias.

Según Martínez, dentro de las herramientas que el Gobierno de Navarra pone a disposición del sector agroalimentario para fomentar su innovación, lo más importante es disminuir las barreras para la innovación en un entorno tan altamente regulado. "Precisamente esto nos llevó a plantear este Sandbox regulatorio junto con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y gobierno de La Rioja", ha indicado Martínez, que considera que esta herramienta "es una oportunidad tanto para fomentar la innovación de la industria agroalimentaria como para atraer inversiones" hasta el territorio foral.

El Centro Nacional de Tecnología Agroalimentaria (CNTA) es quien gestiona este Sandbox agro con visión nacional y actualmente nos encontramos en la segunda llamada a proyectos, ha informado el Gobierno foral.

Ha detallado que Navarra ha impulsado un entorno que integra empresas líderes, startups, centros tecnológicos, universidades y administraciones públicas, "favoreciendo el desarrollo de nuevas soluciones aplicadas a toda la cadena de valor alimentaria". En este sentido, el consejero ha destacado la fortaleza de un "ecosistema de éxito altamente colaborativo en el que todos los agentes trabajan en una visión de presente y futuro".

Además, ha dicho, se trata de un sector que está apostando decididamente por la digitalización, la automatización y la incorporación de tecnologías avanzadas que permitan avanzar hacia una industria alimentaria más eficiente, sostenible y preparada para los retos del futuro.

QUINTO AÑO DE PRESENCIA DE CEIN EN FOOD 4 FUTURE

La sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) ha tomado parte en el evento Food 4 Future, por quinto año consecutivo, con un stand conjunto con nueve 'startups' agroalimentarias de su ecosistema. Una participación que se encuadra en las acciones del itinerario CEIN AGROFOOD, que proporciona servicios específicos para el fomento y la aceleración de iniciativas de emprendimiento en el sector agroalimentario, y para el escalado de startups agro innovadoras.

Allbiotech, Bgourmet, Genbioma, Greendur, HandCrafted Analytics, Nulab, Uraphex y Yenxa han podido mostrar sus soluciones para el sector, y también presentar sus propuestas en el espacio destinado a pitch.

Además, el consejero Irujo ha mantenido un encuentro con las firmas presentes en el stand, en el que también han participado las empresas navarras Ingredalia, Mula, Nucaps y Sowify, así como la asociación europea Food & Agri Tech Europe (FATE) y el Centro Nacional de Tecnología Alimentaria (CNTA), que también han acudido a la feria.

La participación de CEIN en Food 4 Future se enmarca en el proyecto Tech FabLab para la creación de redes de emprendimiento digital, cofinanciado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transformación digital y Función Pública a través de fondos europeos Next Generation EU.