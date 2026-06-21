El director gerente del INJ, Txema Burgaleta, reelegido vocal del Comité Ejecutivo de REAJ tras la Asamblea General celebrada recientemente en Toledo. - JCCM

PAMPLONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Navarra reedita su presencia en la Red Española de Albergues Juveniles. El director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, Txema Burgaleta, ha sido reelegido vocal del Comité Ejecutivo de REAJ tras la Asamblea General celebrada recientemente en Toledo en la que se ha fijado la estrategia de movilidad juvenil y digitalización de la organización para los próximos dos años.

La cita ha reunido a los directores y directoras Generales de Juventud de las Comunidades y Ciudades Autónomas para analizar los retos y oportunidades del movimiento alberguista. Con la incorporación de Burgaleta a las vocalías, Navarra participará de forma directa en el diseño de la estrategia de crecimiento de la Red, orientada a nuevos proyectos de movilidad juvenil, digitalización y promoción de sus instalaciones.

Tras las votaciones para renovar los cargos de gestión de la entidad, el nuevo Comité Ejecutivo de REAJ queda constituido bajo la presidencia de Vicente Ripoll (C. Valenciana), la vicepresidencia de Adrián López (Euskadi), tesorería Laura Castilla (Madrid), secretaria general Lara Meneses (Galicia) y en las vocalías además de Burgaleta, Estela López (Castilla y León), Pedro Antonio Ramírez (Andalucía) y Juan Diego Alcaide (La Rioja), detalla en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Durante la asamblea, los miembros del comité y los representantes autonómicos han debatido sobre las próximas líneas de actuación para fortalecer el sector. Entre las principales iniciativas que se impulsarán destaca la expansión del Carné de Alberguista, la transformación digital y el desarrollo de nuevos servicios diseñados específicamente para la juventud.

Cabe destacar que la Red Española de Albergues Juveniles, una organización sin ánimo de lucro de referencia que integra más de 300 albergues en España. Como miembro de Hostelling International, ofrece acceso a más de 4.000 albergues en un centenar de países y miles de descuentos internacionales.