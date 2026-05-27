Navarra registra 126 casos de salmonelosis en lo que va de 2026, más del doble de lo habitual

Archivo - La salmonela es la bacteria más frecuentemente asociada a las infecciones alimentarias por consumo de huevos. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha confirmado 126 casos de salmonelosis en lo que va de 2026, "más del doble de lo que era habitual en el mismo periodo de años anteriores". Algunos casos formaban parte de brotes que habían afectado también a otras personas sin confirmación microbiológica, según informa en su informe epidemiológico correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo.

Salmonella enteritidis es una bacteria que causa infección intestinal que cursa con diarrea intensa, vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza y fiebre. Es la bacteria más frecuentemente asociada a las infecciones alimentarias por consumo de huevos. Puede encontrarse en la cáscara (por contacto con heces) o en el interior del huevo si la gallina estaba infectada.

La bacteria se destruye cocinando los huevos por completo, hasta que la clara y la yema estén firmes, alcanzando una temperatura superior a 65ºC. Si la Salmonella enteritidis no ha sido eliminada en el cocinado y el alimento se mantiene a temperatura ambiente antes de su consumo, la Salmonella enteritidis puede multiplicarse con rapidez y alcanzar niveles suficientes para causar enfermedad en humanos, advierten desde Salud Pública

Como recomendaciones, desde la entidad aconsejan comprar huevos con la cáscara intacta y limpia, de granjas autorizadas; guardar los huevos en el frigorífico y no lavarlos antes; pueden lavarse justo antes de usarlos. Por otro lado, llamar a evitar que el contenido del huevo se contamine por contacto con la parte exterior de la cáscara, cuajar bien las tortillas, no dejar alimentos preparados con huevo a temperatura ambiente, y evitar que el alimento listo para comer contacte con partes crudas o poco cocinadas o con utensilios (cubiertos, platos, fuentes, etc.) que hayan contactado con ellas, ya que pueden contaminarlo.

INFECCIONES TRANSMITIDAS POR PICADURA DE GARRAPATAS

Por otro lado, En lo que va de 2026 se han notificado en Navarra 4 casos de fiebre exantemática mediterránea y 6 de enfermedad de Lyme, todos atribuibles a picadura de garrapatas. "La proliferación de garrapatas podría verse favorecida por las primaveras y otoños más cálidos", explican desde Salud Pública.

Las recomendaciones para la prevención son: evitar zonas de hierba alta y maleza densa, llevar pantalón largo, medias, manga larga, preferentemente de colores claros, y usar repelentes; al finalizar la actividad, revisar la piel para detectar y eliminar precozmente las garrapatas. Asimismo, recomienda el tratamiento de los perros para evitar que tengan garrapatas.

En caso de picadura de una garrapata, se recomienda extraerla lo antes posible con una pinza de punta roma y estrecha, sujetando la garrapata por la parte más próxima a la piel, mediante tracción suave y constante en dirección perpendicular a la piel, hasta que la garrapata se suelte espontáneamente. Después, lavarse las manos y la zona con agua y jabón neutro, y aplicar un antiséptico. Observar la zona de la picadura y el estado general durante 4 semanas, y consultar en el centro de salud si aparece enrojecimiento en la zona que se va extendiendo, inflamación, fiebre, malestar, ganglios inflamados, dolor de cabeza intenso, dolor muscular o articular.

Salud Pública señala que la incidencia de estas infecciones en Navarra "no justifica el uso preventivo de antibióticos en todas las picaduras de garrapatas", sino que será el profesional de medicina quien "valorará la prescripción de antibióticos de forma individualizada y en función de los síntomas".

SIN CASOS DE COVID, GRIPE O VRS

La incidencia semanal de infecciones respiratorias agudas vistas en atención primaria se situó en 410 casos por 100.000 habitantes y la de síndromes gripales en 5 casos por 100.000.

Esta semana no se han confirmado casos de covid, gripe ni VRS en los laboratorios de Navarra. En los pacientes con síntomas respiratorios se detecta la presencia de otros virus respiratorios.

MORTALIDAD GENERAL

En la semana del 11 al 17 de mayo se registraron 103 defunciones (última semana con datos completos). La tasa de mortalidad se sitúa en valores "algo inferiores" a los habituales para esta época del año.