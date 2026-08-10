Navarra registra en julio 43 accidentes de tráfico con víctimas, un 35,8% menos que el mismo mes de 2025

Archivo - Foto de archivo de tráfico en una autovía.- Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

En el mes de julio se han registrado en Navarra 43 accidentes de tráfico con víctimas, ninguna de ellas fallecida y 52 heridas de las que 12 han sido hospitalizadas. Estas cifras reflejan una reducción de la siniestralidad del 27,1% respecto al mes anterior y del 35,8% respecto a julio de 2025, según los datos provisionales del Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

Un total de 31 accidentes se han registrado en vías urbanas y 12 en interurbanas. En el caso de vías urbanas la siniestralidad interanual ha disminuido en un 38% (19 accidentes con víctimas menos), y en vías interurbanas se ha reducido en un 29,4% (5 accidentes con víctimas menos).

Por su parte, la siniestralidad acumulada entre enero y julio de 2026 deja en Navarra 392 accidentes de tráfico con víctimas de los que 14 han sido mortales y han provocado la muerte de 14 personas y la hospitalización de 66. Además, 401 personas heridas no han requerido hospitalización.

El 60,5% de las personas accidentadas son hombres y el 35,1% mujeres, mientras que a 24 horas del siniestro no se había informado el sexo del 4,4%. En los accidentes de tráfico de vías interurbanas los hombres alcanzan el 71,5% de las personas accidentadas, frente al 27,8% de mujeres.

El 78% de las personas accidentadas tienen entre 16 y 64 años, si bien en los accidentes en vías interurbanas alcanzan el 82,9% y en los de vías urbanas el 75,5%. El grupo de menores de 16 años acumulan el 7,7% de la siniestralidad y el grupo de 65 o más años, el 12,9%.

Hasta julio de 2026, en los accidentes de tráfico en vías urbanas han estado implicados principalmente 'usuarios vulnerables' - personas peatonas o vehículos en los que no existe carrocería - (56,5%), turismos (36%) y autobuses (3,9%).

Por su parte, en las vías interurbanas, los vehículos implicados han sido principalmente turismos (56,9%), 'usuarios vulnerables' (29,4%) y furgonetas (5,5%).

El 72,2% de la siniestralidad corresponde a vías urbanas. Un 53% de las personas heridas hospitalizadas corresponde a accidentes en vías urbanas, así como el 70,8% de las heridas no hospitalizadas, también correspondiente a accidentes en vías urbanas