Navarra registra en noviembre la creación de 99 sociedades mercantiles, un 35,6% más que en el mismo mes de 2024

PAMPLONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado en noviembre la creación de 99 sociedades mercantiles, 26 más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone un aumento del 35,6%.

Según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), el capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades suma un total de 807.000 de euros, frente a los 1.940.000 euros del año anterior (disminuye un 58,4%). El capital medio suscrito (8.200 euros) disminuye un 69,3%.

En noviembre amplían capital 20 sociedades mercantiles, 5 menos que en noviembre del año anterior. El capital suscrito en las ampliaciones alcanza los 30.457.000 de euros, frente a los 14.910.000 euros en noviembre de 2024. El capital medio suscrito en estas operaciones es de 1.522,9 miles de euros, aumenta un 155,3% en tasa anual.

Por su parte, se disuelven 11 sociedades mercantiles, 2 más que en noviembre del año anterior.

En el conjunto de España, el número de sociedades mercantiles creadas en noviembre aumenta un 9% respecto al mismo mes de 2024. El capital suscrito para su constitución supera los 514 millones de euros, con un aumento anual del 3,3%. El capital medio suscrito (47.326 euros) disminuye un 5,2%.

El número de sociedades mercantiles disueltas se situó en 2.429 sociedades, con un aumento del 6,4% respecto al mismo periodo del año anterior.