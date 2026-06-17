Navarra registra su primavera más cálida y espera un verano con altas temperaturas y elevado riesgo de incendios

Archivo - Imagen de un termómetro en Pamplona - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primavera de 2026 ha sido "extremadamente cálida" en Navarra, convirtiéndose en la más cálida desde que existen registros (1961) y espera un verano con altas temperaturas y elevado riesgo de incendios.

Según se desprende del balance climático de la Delegación Territorial de Aemet en Navarra, la temperatura media de la primavera se situó en 13,4 ºC, lo que supone una anomalía positiva de +2,1 ºC respecto a los valores normales. El mes de abril destacó especialmente, con una anomalía de +4,1 ºC, convirtiéndose en uno de los más cálidos de la serie histórica.

En cuanto a las precipitaciones, la primavera tuvo un comportamiento desigual. Navarra acumuló aproximadamente 210 litros por metro cuadrado, y el periodo se clasifica como seco. La escasez de lluvias fue especialmente notable durante abril, cuando apenas se registró el 49% de la precipitación normal.

El año agrícola 2025-2026 fue seco, y en los próximos días el riesgo de incendio será "extremo" en distintos puntos de Navarra. Se puede declarar una ola de calor en la península y en Baleares los días 21 y 22 de junio. La Ribera Navarra puede entrar en valores próximos a los 42 grados el día 21 y a los 41 el día 22 de junio. Se podría volver a los 35 grados el 23 de junio y a los 36 grados el 24 de junio.

Los análisis realizados por Aemet muestran niveles extremos de peligro de incendios forestales (IPIF) en amplias zonas de Navarra, especialmente en áreas pirenaicas, cantábricas y del norte de la Comunidad foral.

Por su parte, los embalses de Navarra se encuentran al 83,42% de su capacidad, frente al 89,21% registrado en el mismo periodo del año anterior.

El verano comenzará el 21 de junio y se prolongará hasta el 23 de septiembre, cuando dará inicio el otoño. Las previsiones para el arranque de la estación apuntan a un episodio de calor muy intenso.

En Navarra, las temperaturas más elevadas se esperan en la Ribera, donde los termómetros podrían alcanzar entre 41 y 42 ºC durante el fin de semana. Además del calor, la radiación ultravioleta alcanzará valores muy altos durante los próximos días, con índices próximos a 9 e incluso 10, considerados de riesgo elevado para la exposición prolongada al sol.