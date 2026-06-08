Navarra ha registrado en mayo 27 accidentes de tráfico con víctimas, un 63% menos que en el mismo mes de 2025

PAMPLONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado en el mes de mayo 27 accidentes de tráfico con víctimas: 2 personas han resultado fallecidas y 33 han resultado heridas, de las que 7 han sido hospitalizadas. Estas cifras reflejan una reducción de la siniestralidad del 57,1% respecto al mes anterior y del 63% respecto a mayo de 2025.

Según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), 13 accidentes se han registrado en vías urbanas y 14 en interurbanas.

En el caso de vías urbanas, la siniestralidad interanual ha disminuido en un 73,5% (36 accidentes con víctimas menos), y en vías interurbanas se ha reducido en un 41,7% (10 accidentes con víctimas menos).

Esta información se obtiene del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico mediante la cumplimentación de un cuestionario de tráfico por parte del personal encargado de la vigilancia y el control de tráfico y el apoyo de centros sanitarios cuando es preciso, e informa de la siniestralidad a 24 horas.

La siniestralidad acumulada entre enero y mayo de 2026 deja en Navarra 260 accidentes de tráfico con víctimas, de los que 8 han sido mortales y han provocado la muerte de 8 personas y la hospitalización de 42. Además, 274 personas heridas no han requerido hospitalización.

El 62% de las personas accidentadas son hombres y el 33% mujeres, mientras que a 24 horas del siniestro no se había informado el sexo del 4,9%.

En los accidentes de tráfico de vías interurbanas los hombres alcanzan el 70,9% de las personas accidentadas, frente al 28,2% de mujeres.

El 76,9% de las personas accidentadas tienen entre 16 y 64 años, si bien en los accidentes en vías interurbanas alcanzan el 84,6% y en los de vías urbanas el 72,5%. El grupo de menores de 16 años acumulan el 9,3% de la siniestralidad y el grupo de 65 o más años, el 12%.

En cuanto a los vehículos implicados, hasta mayo de 2026, en los accidentes de tráfico en vías urbanas han estado implicados principalmente 'usuarios vulnerables' -personas peatonas o vehículos en los que no existe carrocería- (54,3%), turismos (38,2%) y autobuses (3,2%).

Por su parte, en las vías interurbanas, los vehículos implicados han sido principalmente turismos (62,2%), 'usuarios vulnerables' (23%) y camiones de más de 3.500 kilogramos (6,8%).

En función del tipo de vía, el 71,5% de la siniestralidad corresponde a vías urbanas. Un 50% de las personas heridas hospitalizadas corresponde a accidentes en vías urbanas, así como el 66,8% de las heridas no hospitalizadas, también correspondiente a accidentes en vías urbanas.