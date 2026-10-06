El secretario general de CCOO de Navarra, Josema Romeo, junto al secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Protección Social de CCOO de Navarra, Alfredo Sanz - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado en los seis primeros meses del año 13 accidentes laborales mortales, el doble que en 2025, y 6.796 accidentes laborales con baja, 6.101 en jornada y 695 in itinere.

Así se desprende de los datos presentados este martes por CCOO sobre siniestralidad laboral de Navarra en el periodo de enero-junio de 2026, extraídos de la estadística mensual que elabora el Ministerio de Trabajo del Gobierno de España.

El secretario general de CCOO de Navarra, Josema Romeo, ha presentado estos datos en una rueda de prensa junto al secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Protección Social de CCOO de Navarra, Alfredo Sanz.

"Hay que decirlo sin paliativos, los datos son muy malos. Entre enero y junio de 2026, en Navarra perdieron la vida 13 personas trabajadoras, 13 vidas con nombres y apellidos, con familiares, con hijos, con parejas, con amigos y amigas, que un día rutinario salieron a trabajar y nunca volvieron", ha criticado Romeo.

Como sociedad, ha continuado, "no podemos tolerar que esto siga ocurriendo", y como sindicato "aspiramos a centros de trabajo donde el derecho a la integridad física sea innegociable". "A día de hoy, estamos todavía lejos de conseguirlo", ha manifestado.

Según CCOO, el número de accidentes mortales se ha duplicado con respecto al mismo periodo de 2025. En el último lustro, se aprecia un aumento de los accidentes totales y de los accidentes mortales. En la cifra total de accidentes ha aumentado en un año en 667, un 11% más.

"Nos preocupa muchísimo el goteo incesante de accidentes en los centros de trabajo de Navarra. En estos seis meses, Navarra registró 6.796 accidentes leves, graves y mortales. Es una cifra inasumible y que supera año tras año la cifra anterior", ha apuntado Romeo.

Por sectores, "se demuestra la magnitud del problema en los cuatro grandes grupos productivos: construcción, industria, servicios y sector primario". "Navarra sale muy mal parado. El índice de incidencia supera ampliamente las medias estatales en los cuatro sectores", ha manifestado.

En concreto, la Comunidad foral "tiene el índice de incidencia más elevado del Estado, con 326,1 accidentes laborales por cada 100.000 personas trabajadoras", y "supera en 122,2 puntos la media estatal", superando también las ratios de otras comunidades con un "tejido productivo similar", como Euskadi o Cataluña.

En cuanto al índice de incidencia de accidentes con baja por cada 100.000 trabajadores por años en Navarra, "la dinámica también es negativa". En un año, este índice "se ha incrementado en más de 27 puntos".

"Además, frente a estos datos nos encontramos a empresarios irresponsables que culpabilizan a la clase trabajadora de los problemas que derivan de sus modelos de producción. Cuando los empresarios hablan de absentismo se les olvida decir que casi 7.000 personas tuvieron que ejercer su derecho a la baja por sufrir un accidente laboral en Navarra durante los seis primeros meses del año", ha añadido Romeo.

Por su parte, Alfredo Sanz ha señalado que "hay que tomar medidas más contundentes que reviertan esta tendencia y pongan la salud de las personas en el centro de la actividad productiva de nuestra comunidad". "Los datos de sinestralidad siguen siendo el peor indicador socioeconómico de Navarra, lo que requiere un esfuerzo colectivo de todos los agentes implicados para la prevención", ha manifestado.

Para CCOO, ha dicho, "es necesario responsabilidad y cumplimiento estricto de la ley de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas". "Exigimos al gobierno de Navarra que inste al Gobierno de España para incrementar el número de inspectores de trabajo para llegar a las empresas donde no hay representatividad sindical y por lo tanto las empresas campan a sus anchas", ha añadido.

También reclaman "mayor y mejor información y formación a las personas delegadas, así como a la plantilla, sobre la prevención de los riesgos en el trabajo y las posibilidades de prevenirlos". Se pide asimismo "realizar protocolos en las empresas sobre medidas de prevención junto con la parte sindical".

"Hay que tener una implicación real y efectiva de los servicios de prevención en las empresas. Hay que elaborar un plan de choque específico que corrija la tendencia negativa en los datos de siniestralidad sobre todo del sector de la construcción, que es el sector donde más accidentes están dando en nuestra comunidad. Hay que hacer una fiscalización seria a las empresas en las que son recurrentes los accidentes laborales de sus personas trabajadoras", ha reivindicado.

Asimismo, ha apostado por "elaborar y proponer medidas concretas, planes de movilidad para reducir los accidentes in itinere", ya que "en el año 2025 aumentaron casi un 20% en nuestra comunidad", siendo este el "peor dato de los últimos años".

"Hay que hacer una mayor pedagogía sobre la figura del delegado de prevención y mejorar la formación de los y las representantes sindicales en los centros de trabajo. Hay que impedir de manera inmediata que las empresas que incumplan la ley de prevención de riesgos laborales puedan recibir ayudas públicas por parte del Gobierno de Navarra", ha reivindicado.

Según ha trasladado, "la salud física y también mental de las personas trabajadoras son un elemento innegociable para la dignidad de las personas trabajadoras". "Por ello, el sindicato interpela a todas las organizaciones implicadas en el mundo del trabajo a colaborar conjuntamente para revertir una tendencia más que preocupante", ha dicho.

El Gobierno de Navarra, por su parte, "debe poner todos los mecanismos que tiene a su alcance para disminuir el número de accidentes laborales".

"Las cifras aquí expuestas son impropias a un territorio que se presume desarrollado. Desde CCOO exigimos a las empresas que inviertan en prevención y que no se rasguen las vestiduras hablando de absentismo, ya que muchas de esas ausencias al trabajo se producen por los accidentes ocurridos en las empresas y por las secuelas físicas y mentales que dejan estos accidentes", ha apuntado.

Ante "esta escala de accidentes", CCOO ha realizado un llamamiento al conjunto de los trabajadores "para que estén alerta y exijan medidas preventivas en sus empresas", ya que "en muchas ocasiones, los accidentes leves y casi rutinarios pueden derivar en siniestros graves y en ocasiones mortales, si no se toman las medidas para que esto no vuelva a ocurrir".