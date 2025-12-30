Navarra renueva con Pirineos Atlánticos la colaboración en temas como movilidad, turismo o plurilingüismo

La vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, y el presidente del Consejo Departamental de Pirineos Atlánticos, Jean Jacques Lasserre, en la renovación del convenio entre ambas regiones. - ÍÑIGO ALZUGARAY-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra y el departamento francés de Pirineos Atlánticos han renovado este martes un convenio de colaboración por el que se comprometen a trabajar juntos en materias como la mejora de la movilidad, la gestión de riesgos, el desarrollo del turismo, la transición ecológica o el plurilingüismo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, y el presidente del Consejo Departamental de esa región, Jean Jacques Lasserre, han escenificado la firma del acuerdo en el Palacio de Navarra, en Pamplona, y han coincidido en resaltar la colaboración transfronteriza como una oportunidad de lograr mejoras prácticas para la ciudadanía de ambos lados de la frontera y potenciar la cohesión social y territorial de Europa en un momento complejo en el ámbito internacional.

El convenio -cuya primera edición data de 2001- tiene por objeto fortalecer los lazos instituciones y consolidar la colaboración entre ambas regiones, que cuentan con 160 kilómetros de frontera común. Lo harán a través de seis ejes estratégicos, para afrontar los principales retos de la zona. En concreto, se abordarán aspectos como la conectividad y la movilidad, la gestión de riesgos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la innovación social y territorial, la ciudadanía y la detección de obstáculos transfronterizos y de proyectos de interés común.

La vicepresidenta del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera -que ha representado a la presidenta de Navarra en este acto- ha enmarcado su firma en uno de los tres ejes claves del segundo Plan de Acción Exterior recientemente aprobado. "Siempre hemos creído que la frontera no debe ser un obstáculo sino una oportunidad. Así lo ha sido en el pasado ya que Navarra atesora una larga experiencia de colaboración entre pueblos de ambos lados de la muga; lo está siendo en el presente, con distintas estructuras como la Eurorregión o la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (entidades que ahora presidimos) además de este acuerdo bilateral entre nuestro Gobierno y el de Pirineos Atlánticos y lo deberá ser en el futuro también bajo otros marcos como la Macrorregión", ha señalado Ana Ollo.

La vicepresidenta ha afirmado que "todos los campos abordados son importantes y todos muestran que tenemos un objetivo compartido: el de mejorar los servicios que prestamos, propiciar un desarrollo que nunca pierda de vista la cohesión social, territorial y la sostenibilidad y avanzar en un modelo de sociedad que lo sea también ciudadana". "Pero además de esta visión práctica, y más en los tiempos que corren, sobre todo es importante poner en valor el papel que Europa debe jugar en el complejo contextos internacional en el que nos jugamos nuestro porvenir, nuestro futuro en común. Para tener una Europa fuerte debe estar construida con bases sólidas. Y no hay mejores cimientos para sostener el edificio europeo que estos acuerdos tejidos entre regiones que sabemos que sumar es importante para llegar a donde solos o solas nunca se podría llegar", ha explicado Ollo en su intervención.

La consejera ha estado acompañada por parte navarra por el consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jose María Aierdi; el consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo; el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García; el director general de Acción Exterior, Sergio Perez, y el director de servicio de Cooperación Interregional y Ciudadanía Exterior, Iñaki Martínez de Virgala.

Por parte francesa, además del presidente Jean Jaques Lasserre, han acudido al encuentro Jean Pierre Mirande, vicepresidente de la Cooperación Transfronteriza y la Montaña; Annick Trounday, vicepresidente de la Inserción, Juventud y Empleo; y Laure Laborde, consejera de Deportes de naturaleza. Jean Jaques Lasserre, en su intervención, ha valorado los 25 años de colaboración transfronteriza entre Navarra y el departamento que preside, y ha destacado de cara al nuevo convenio varias prioridades.

Entre ellas se encuentra potenciar el relevo generacional en el sector agrícola para afincar población; mejorar la movilidad ente ambos lados de la frontera; potenciar elementos comunes como la cultura y lengua o distintos proyectos de desarrollo de iniciativas territoriales como el de la Pierre de Saint Martin (con Nicdo y el valle del Roncal) o con las entidades locales en torno a Quinto Real. Tanto Laserre como Ana Ollo han destacado la importancia del "diálogo transfronterizo" en un momento "preocupante" en el ámbito nacional e internacional.

El convenio firmado incluye además de las seis grandes áreas estratégicas detalles concretos de compromisos de colaboración con proyectos ya en marcha. En el ámbito de la conectividad y movilidad se pretende impulsar la movilidad ciclable (proyecto Mugaziklo o Atlanticombike); vialidad invernal; senderismo (GR 10, GR 11 y GR 12), o mantenimiento de infraestructuras transfronterizas, especialmente los puentes.

En el segundo eje, el de la gestión de riesgos, se pone el acento en la seguridad (proyectos Safer y Alertpyr) y el acondicionamiento de rutas como el Camino de Santiago (señalización, información). En el ámbito de medio ambiente y desarrollo sostenible de los territorios de montaña se busca promover proyectos de proximidad en zonas transfronterizas, como La Rhune; además del cuidado del medio ambiente y buenas prácticas de transición energética.

También destaca la producción local de energías renovables y el desarrollo regional de hidrógeno renovable que facilite la descarbonización industrial, el transporte y la descarbonización energética en general. Un ejemplo es el proyecto Agripower, que pretende desarrollar soluciones experimentales de agrivoltaica y estudiar el impacto de las instalaciones en la productividad: ganadería, producción de fruta en invernaderos y arboricultura, cultivos de campo, etc.

En el caso de la innovación social y territorial se va a trabajar en distintas estrategias para fijar y atraer población, en el factor del turismo como palanca desarrollo y en las posibilidades de la inserción profesional y economía social para este territorio. La experiencia Fenics para la revitalización de núcleos rurales desarrollada en Pirineos Atlánticos, o bien Présence médicale 64 (colectivo de todos los profesionales de salud y territorio) y Transislab son ejemplos. Lo mismo que Gaturi 2, Irhubi Pilota o Kintondare en materia de turismo mientras que Lanean y Baserriberri se centran en el acceso al empleo y formación de calidad.

Finalmente, además de la detección de obstáculos que hay que superar, el acuerdo contempla un último eje sobre ciudadanía y sociedad que incluye posibles colaboraciones en materia de bases documentales y memoria histórica, diáspora, deporte, y multilingüismo y euskera. Se prevén acciones de intercambio para el fomento del francés en Navarra, del castellano en Pirineos Atlánticos y del euskera, como lengua común, en ambos territorios.

Como ejemplo de cooperación en materia de plurilingüismo están los proyectos 'Euskararen Ezagutza eta Erabilera Sustatzeko Guneak / Espacios para Promocionar el Conocimiento y el Uso del Euskera - Eusguneak' y Hezhi, que proponen acciones de intercambio para el fomento del euskera.