Navarra Suma presenta una moción en Tudela para "blindar la zona no vascófona"

PAMPLONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Tudela va a llevar al próximo pleno una moción en la que se insta "a blindar la zona no vascófona, asegurando su estatus y garantizando la no imposición de la oficialidad del euskera en la zona".

La moción también insta a que el Gobierno de Navarra "no patrocine, colabore ni participe en ningún movimiento, concentración o campaña de promoción" de un movimiento 'anti-zonificación' que el sábado se manifestó en Tudela.

Precisamente, la moción se presenta a raíz de esta manifestación, en la que, según ha señalado Navarra Suma, "cientos de personas venidas de fuera de la capital solicitaron eliminar la zonificación lingüística y que la capital de la Ribera sea considerada zona vascófona".

Así lo ha explicado el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, en una rueda de prensa en la que ha trasladado su "preocupación" por que la manifestación "sea la manera de crear presión a un Gobierno débil y complaciente con Bildu y el nacionalismo".

En ese sentido, Toquero ha afirmado que "mucho nos tememos que, dentro de la negociación de estos Presupuestos del Gobierno de Navarra de 2023, sea moneda de cambio el tema de la zonificación". "Esto no va de un idioma. Esto va de concluir la creación de eso que llaman Euskal Herria, con todo lo que significa. Pero les falta la Ribera. Y el Gobierno de Geroa Bai primero y ahora el del PSN les han dado alas", ha añadido.

Toquero ha explicado que "la división de Navarra en zonas lingüísticas no se establece para mantener el euskera en un gueto, sino por un criterio de sentido común, porque refleja la realidad de Navarra, que es singular y diversa".

El alcalde de Tudela ha afirmado que es "falso" que no se pueda aprender euskera en Tudela y en la Ribera. No obstante, "la realidad tangible es que los tudelanos y riberos no eligen estudiar euskera para sus hijos, el modelo D, eligen el programa PAI, es decir, la enseñanza bilingüe castellano-inglés, esa es la realidad de Tudela y la Ribera".

En cuanto al debate de la moción en el próximo pleno municipal, Toquero ha afirmado que Navarra Suma quiere saber "si el PSN apoya el contenido de la manifestación del pasado sábado en Tudela". Del mismo modo, también quiere conocer si el resto de los partidos políticos apoyan el contenido de la citada manifestación. "Sobre todo los partidos que tienen representación en el Ayuntamiento de Tudela. Vamos a ver si ya hablamos claro todos de una vez. Porque hemos visto a concejales de Izquierda-Ezkerra, es decir, de IU y Batzarre, apoyando en las redes la manifestación", ha aseverado. "Bildu y Geroa Bai no hace falta que nos contesten. Ya los vimos en la propia manifestación", ha concluido.