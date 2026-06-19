Navarra suscribe un acuerdo nacional de corregulación en protección de los menores en los contenidos audiovisuales

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra se ha sumado esta semana a la iniciativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para impulsar un acuerdo de corregulación para la calificación de programas y contenidos audiovisuales, una iniciativa destinada a reforzar la protección de los menores y mejorar la información que reciben las personas usuarias.

De esta manera, ha informado el Ejecutivo, se da cumplimiento a la obligación legal establecida en normativa básica en la materia y a la que también se han adherido el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, las autoridades audiovisuales autonómicas de Andalucía, Castilla - La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana, los principales canales de televisión de ámbito estatal y las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

El acuerdo establece un modelo homogéneo de clasificación por edades y descriptores de contenido, aplicable a televisión, servicios bajo demanda e influencers que tengan la condición de UER (usuarios de especial relevancia), que permitirá a los espectadores tomar decisiones más informadas y facilitará el uso de herramientas de control parental.

De esta manera, se contempla un sistema de calificación de toda la programación televisiva, incluida las emisiones en directo, conforme a su adecuación para los siguientes tramos de edad, aplicando unos códigos y colores ya preestablecidos para las siguientes categorías: especialmente recomendado para la infancia; apto para todos los públicos (TP); no recomendado para menores de siete años (7); no recomendado para menores de doce años (12); no recomendado para menores de dieciséis años (16); no recomendado para menores de dieciocho años (18); y programa de calificación X.

Los operadores de televisión también deberán de informar, textual e icónicamente, de la naturaleza de los contenidos emitidos, en función de su grado de amenaza para la población de menor edad, incluyendo los siguientes avisos: violencia, sexo, miedo o angustia, drogas y sustancias tóxicas, discriminación, conductas imitables o lenguaje.

GESTIÓN DE LAS RECLAMACIONES DE LA CIUDADANÍA

El acuerdo prevé que la propia CNMC pondrá a disposición del público una plataforma electrónica para que puedan reclamar ante posibles errores por parte de los prestadores adheridos, tanto nacionales, como autonómicos o locales, en relación con la calificación de edad de un programa o la utilización de los descriptores.

Las reclamaciones serán atendidas en primera instancia por el propio operador de televisión, previéndose la intervención de un organismo independiente, Autocontrol, para aquellos casos en los que la persona reclamante no quede satisfecha con la primera resolución de su queja o denuncia.

Y se ha previsto un capítulo de sanciones para las televisiones que no cumplan el código, que servirá para la cofinanciación de este acuerdo de corregulación, ha añadido el Ejecutivo.

LA CORREGULACIÓN EN LA COMUNIDAD FORAL

En el ámbito foral, la adhesión del Gobierno de Navarra al acuerdo facilita que las televisiones autonómicas y locales de la Comunidad foral puedan adherirse a este mecanismo de corregulación, sin necesidad de que aprueben por su cuenta otros códigos de autorregulación previstos en la normativa foral para dar cumplimiento a la obligación de protección las personas menores de edad.

A tal fin, el director general de Comunicación y Proyección Institucional, Víctor Goñi, se ha dirigido esta semana por carta a estos operadores locales para informarles del acuerdo suscrito y animarles a su adhesión, contemplando a tal fin un plazo de tres meses.

Navarra cuenta con una Oficina de Defensa de la Audiencia, integrada en la Dirección General de Comunicación y Proyección Institucional, que colaborará con la CNMC en la tramitación de quejas y denuncias a través de este sistema de corregulación, cuando afecte a televisiones adheridas.