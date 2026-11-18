PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navarra Televisión celebró este martes la undécima edición de sus premios anuales con una gala en el auditorio Baluarte de Pamplona en la que actuaron el grupo musical Demode Quartet y la actriz y cómica navarra Virginia Riezu.

La celebración, presentada por la periodista Sara Rodríguez Aliaga y el actor Íñigo Asiain, sirvió para reconocer el talento, el compromiso y los valores de personas, entidades y localidades de Navarra.

Así, fue premiada la bailarina navarra Lucía Jaso en la categoría de Valores Jóvenes. Con tan solo 14 años, está considerada una de las promesas de la danza navarra, una proyección que debe en buena medida al trabajo de sus maestros, hacia quienes tuvo palabras de agradecimiento. También se acordó de su familia. "Quiero dar las gracias a mi familia y a mis padres, que me apoyan un montón. También a mis amigos, que están ahí arriba entre el público, y a mis profesoras, que me han formado durante todos estos años. Les debo mucho. Estoy muy agradecida", señaló.

En la categoría de Valores Sociales, el premio fue para la asociación Mamás en Acción, una entidad que acaba de llegar a la Comunidad foral de la mano del Hospital Universitario de Navarra, donde acompaña a menores hospitalizados que no tienen padres o que, por diferentes circunstancias, no pueden contar con ellos. "Hay que dar las gracias a todas las personas que siguen dando visibilidad a estos proyectos como el nuestro", destacó Yanira López, representante de la asociación.

Uno de los aplausos más rotundos de la noche fue para el futbolista navarro Mikel Merino, ganador del premio a los Valores Deportivos de 2026. Merino, reciente campeón del Mundial con la selección española, explicó que le hacía "mucha ilusión estar aquí, en mi ciudad, con mi gente". "En el deporte se nos reconoce generalmente por los goles o por los títulos y no tanto por los valores. Desde aquí quiero reconocer a todos los nominados porque tener una virtud y unos principios buenos ya nos hace ser ganadores en la vida", afirmó.

La música y la cultura navarra tuvieron también su protagonismo con el premio a los Valores Culturales, que recayó en Pello Reparaz. La audiencia de Navarra Televisión reconoció así a un navarro que ha convertido Zetak en un proyecto artístico de referencia, en el que conviven la música electrónica, la tradición y la cultura, con el euskera como lengua principal. "Gracias por escuchar, porque es algo que aporta mucho en la convivencia. Por eso me haría una ilusión terrible que quienes no sepáis euskera sintáis este premio como vuestro. Por ahí hemos de tirar, con convivencia", aseguró Reparaz.

El Grupo Alimentario IAN fue el siguiente en recoger un galardón, en este caso el de los Valores Empresariales. Con origen en San Adrián en 1875, lo que comenzó como un pequeño taller artesanal de espárragos y verduras en conserva, es hoy una de las empresas referentes del sector en el país, con su marca más conocida, Carretilla. La compañía da trabajo a 940 personas en la Comunidad foral, y precisamente a ellas quiso dedicar unas palabras Alejandro Martínez, consejero delegado del Grupo Alimentario IAN. "Para nosotros son lo importante de este premio. Son quienes consiguen que Industria Alimentaria de Navarra y su marca más conocida, que es Carretilla, exportemos a más de 50 países y sigamos creciendo. Este año hacemos 51 años y esperemos que esto sea un bonito estímulo para las siguientes generaciones", afirmó.

Por último, llegó el turno del premio al Pueblo Ejemplar, que recayó en Ribaforada y fue entregado por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. La localidad se impuso a otras candidatas como Zubieta o Andosilla, todas ellas presentes en Baluarte con una nutrida representación de vecinos y vecinas. El alcalde de Ribaforada, Tirso Calvo, quiso compartir el reconocimiento con sus homólogos y destacó aquello que une a todos los municipios navarros. "Hay que agradecer a Navarra Televisión que con esta gala se ponga en lo más alto a los pueblos, que estamos ahí al pie del cañón para dar los mejores servicios a nuestros vecinos y vecinas. Al resto de pueblos, aunque nos separe la cultura, compartimos lo más importante: ser navarros. Gracias a los ribaforaderos porque hemos conseguido tener un pueblo único y desde hoy también ejemplar", dijo Tirso Calvo.

La XI Gala de los Premios Navarra Televisión reservó uno de sus momentos más especiales para Paloma San basilio, que recibió de manos de Roberto Cámara, director de la cadena autonómica, el galardón Navarra Televisión 2026.

La cantante, actriz, pintora y escritora, con una dilatada trayectoria artística, explicó el vínculo personal que mantiene con Navarra, una tierra en la que se siente "como en casa". "Vine, me enamoré y me quedé. Tengo raíces aquí desde el año 2000, cuando compré un caserío que se estaba cayendo y que rehabilité. Ahora es un espacio maravilloso. He venido muchas veces a Navarra y hace un año que estoy viviendo aquí", relató. "Soy navarrica por derecho, por amor y por vivencia. Es un sitio fascinante, en otoño es fascinante, no puede ser un sitio más bonito", explicó ante el público de Baluarte.

Durante la ceremonia de entrega de los premios, el director de Navarra Televisión destacó la importancia de "acercar a la ciudadanía una información rigurosa y veraz, en los tiempos en los que los bulos circulan a gran velocidad en las redes sociales".