Navarra Tierra de Cine convoca su 14 edición con la organización de una nueva Incubadora de apoyo a los finalistas

Presentación del certamen de cortometrajes Navarra Tierra de Cine, - NAVARRA TIERRA DE CINE

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El certamen de cortometrajes Navarra Tierra de Cine convoca su decimocuarta edición con la organización de una nueva Incubadora de apoyo a los finalistas. El festival busca promocionar el patrimonio histórico, cultural y natural de Navarra a través de la ficción cinematográfica, así como apoyar y acompañar a los creadores audiovisuales para que rueden sus historias en la Comunidad foral.

El festival cuenta con la colaboración de la Navarra Film Commission y con el apoyo económico del departamento de Cultura a través de la convocatoria Generazinema Festivales dirigida a la organización de festivales y certámenes de cinematografía que se celebren en Navarra.

El acto ha contado con la participación de Javier Martínez, alcalde de Mendavia; de Aitana Duque, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Viana; y de Marcos Perera, director del Certamen Navarra, Tierra de Cine. A la presentación han acudido, además, representantes de los distintos municipios que son los escenarios del rodaje de los cortometrajes en esta edición: Peralta, Dicastillo, Viana, Pamplona, Tafalla, Olazagutia, Mendavia, Urdax, Arguedas, y Allo.

UN CONCURSO EN DOS FASES

En la primera fase del concurso, los participantes deberán enviar a la organización, hasta el 10 de agosto, sus propuestas de guion. Dichos guiones deberán ser inéditos y su trama deberá transcurrir en una de las localizaciones e incluir los hitos propuestos por el Certamen.

Un comité especializado valorará y seleccionará, de entre los proyectos recibidos, diez guiones que pasarán a la fase de rodaje. Los cortometrajes montados y terminados se deberán presentar el 16 de noviembre, y se proyectarán al público entre el 21 y el 29 de noviembre entre distintas salas de los municipios participantes.

En una segunda fase, el jurado fallará los premios sobre esos diez cortometrajes, para los que la organización establece cinco galardones: un primer premio de 2.500 euros; un segundo de 1.000; un tercero, a la mejor fotografía, de 500 euros; un premio del público de 500 euros; un premio especial del jurado, de otros 500 euros; y, a la mejor interpretación, con 250 euros. Los ganadores se darán a conocer en el transcurso de una gala de entrega de premios que en esta edición tendrá lugar en el mes de diciembre.

GUIONES ADAPTADOS AL ENTORNO Y APOYO A LA PRODUCCIÓN

Los guiones presentados a concurso tendrán una duración máxima de diez minutos, de temática libre, se valorará especialmente el enfoque y la presencia de la localización escogida por los autores, así como las referencias a la misma incluidas en la trama. Los realizadores interesados tienen toda la información en la web del certamen www.navarratierradecine.es

Para facilitar la labor de los realizadores, la organización pondrá a disposición de los diez proyectos seleccionados para la fase de rodaje alojamiento para parte del equipo y un seguro de responsabilidad civil, entre otros apoyos.

II INCUBADORA NAVARRA, TIERRA DE CINE

El festival reedita la organización de la II Incubadora Navarra, Tierra de Cine que tendrá lugar en Arguedas los días 28 y 29 de agosto. Se trata de un encuentro presencial inmersivo dirigido a los 10 equipos finalistas del certamen de cortometrajes Navarra, Tierra de Cine con mentorías y tutorías orientadas a que les ayuden en la preparación de sus rodajes, promueva el diálogo y el intercambio entre los proyectos participantes, y sirva de toma de contacto con las localidades de rodaje.

La composición del programa contará con sesiones transversales en torno al protagonismo de las localizaciones en el cine, qué medidas se pueden implementar para hacer rodajes sostenibles, cómo preparar un plan de rodaje con éxito, sobre la importancia de la labor actoral en las películas, financiación a través del incentivo fiscal, y las posibilidades que ofrece la producción virtual. Las distintas mentorías correrán a cargo de profesionales de entidades colaboradoras con el festival: CLAVNA (Clúster Audiovisual de Navarra), Escuela de Cine Pixelian, Foro Europeo o Escuela Navarra de Artes Escénicas (NAEE), entre otras.

Asimismo los equipos finalistas contarán con sesiones personalizadas de asesoramiento técnico profesional de guion a cargo del Sindicato de guionistas de España ALMA, con propuestas de mejoras técnicas y estructurales en los proyectos antes de la fase de rodaje.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

El festival convoca por octava ocasión un concurso de fotografía que tendrá lugar durante los meses de julio a agosto a través de las redes sociales del Festival con el objetivo de retratar alguno de los hitos de cualquiera de las localidades participantes para darlos a conocer. El premio para la fotografía ganadora serán 100 euros, 50 para el segundo premio y otros 50 para el tercer premio.