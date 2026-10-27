Navarra y Viena intercambian buenas prácticas para "avanzar en políticas de vivienda pública y asequible"

La consejera Alfaro acompañada de Javier Burón y Berta Úriz, de Nasuvinsa, con representantes de Wohnfonds Wien y Wiener Wohnen - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, y una delegación de Nasuvinsa se han trasladado a Viena para conocer de primera mano las buenas prácticas del país austriaco, "referente a nivel internacional en materia de vivienda pública y asequible", y establecer espacios de intercambio de experiencias entre ambas administraciones.

La agenda prevista para este martes y miércoles incluye encuentros con responsables políticos del Ayuntamiento de Viena y profesionales de las principales entidades encargadas de la planificación, promoción, adjudicación, gestión y rehabilitación del parque residencial de la capital austríaca.

Esta visita se enmarca en la estrategia del Ejecutivo foral para reforzar las políticas públicas de vivienda, ampliar el parque residencial protegido, impulsar nuevas fórmulas de acceso y mejorar los instrumentos de intervención pública sobre el mercado inmobiliario.

Junto a la vicepresidenta, la delegación navarra ha estado integrada por el director y gerente de la sociedad pública Nasuvinsa, Javier Burón, y la directora del Departamento de Vivienda de dicha empresa pública, Berta Úriz.

Concretamente, este martes la delegación navarra ha mantenido una sesión de trabajo con representantes de Wohnfonds Wien y Wiener Wohnen, entidades vinculadas a la promoción, gestión y rehabilitación de vivienda en Viena.

Un encuentro que ha permitido intercambiar experiencias sobre políticas de vivienda pública y asequible, la gestión del suelo, los sistemas de adjudicación y la rehabilitación del parque residencial, así como conocer diferentes aspectos del modelo de vivienda vienés.

Viena constituye "uno de los principales referentes europeos en materia de vivienda pública gracias a una política residencial desarrollada durante más de un siglo, cuyos orígenes se remontan al periodo conocido como la Viena Roja, iniciado en 1919".

Actualmente, la ciudad dispone de un parque de aproximadamente 220.000 viviendas municipales, gestionadas por Wiener Wohnen, a las que se suman más de 200.000 viviendas promovidas por entidades de utilidad pública. En conjunto, más de la mitad de la población vienesa reside en viviendas públicas o subvencionadas.

Este modelo se caracteriza por la combinación de un importante patrimonio residencial público, mecanismos de financiación y promoción de vivienda asequible, políticas de adquisición y gestión de suelo, y sistemas de rehabilitación y mantenimiento del parque existente.

Tras este primer encuentro de este martes, la vicepresidenta Alfaro ha puesto en valor la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento del modelo vienés, y ha subrayado que esta experiencia "pone de manifiesto que las políticas de vivienda requieren de continuidad, inversión y una visión que vaya más allá de los ciclos políticos, para poder avanzar hacia un modelo en el que la vivienda sea una garantía de estabilidad, autonomía y bienestar para las personas".