Navarrabiomed busca personas centenarias para un estudio sobre longevidad

PAMPLONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Arranca BIOANCIENT, un proyecto liderado por Navarrabiomed y financiado por el Gobierno de Navarra a través de la Ayudas para realizar proyectos estratégicos de I+D 2025-2028. La iniciativa busca avanzar en el conocimiento sobre longevidad e incorporar a personas nacidas antes de 1928 para desarrollar nuevas estrategias preventivas y métodos de diagnóstico innovadores.

Carmen, de 100 años, es la primera participante del estudio, cuya implicación marca el inicio del trabajo de investigación. Para contribuir a la investigación, ha respondido entrevistas, se le han realizado pruebas y ha donado muestras biológicas que permitirán avanzar en el estudio sobre la longevidad.

El estudio continúa incorporando participantes. Para ello, se buscan personas nacidas antes de 1928 y residentes en Navarra que "quieran contribuir al avance de la ciencia en torno a la longevidad y el envejecimiento saludable", ya que cada participación "aporta información valiosa que permitirá impulsar futuros avances diagnósticos y terapéuticos".

Las personas interesadas o sus familiares pueden enviar un correo a bioancient@navarra.es o inscribirse a través del formulario habilitado.

El proyecto BIOANCIENT estudia el envejecimiento biológico con el objetivo de comprender qué factores, genéticos, epigenéticos y ambientales, influyen en la esperanza y calidad de vida en edades avanzadas.

En esta línea, BIOANCIENT persigue identificar tratamientos específicos que permitan desarrollar estrategias preventivas individualizadas capaces de retrasar el envejecimiento y prevenir enfermedades crónicas asociadas y diseñar métodos de diagnóstico innovadores "que faciliten la detección ágil y precoz de diversas patologías, personalizando el abordaje clínico de cada paciente".

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1,7 millones de euros y un consorcio con cinco instituciones implicadas en el ámbito biomédico: Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet, Hospital Universitario de Navarra, Universidad Pública de Navarra, Cima Universidad de Navarra y ADItech; y cuatro empresas: insAIght, NUCAPS Tecnologies, Tairel Data y TDN clínica de traumatología y rehabilitación avanzada.

En total, participan cerca de 70 profesionales asistenciales y de la investigación de áreas complementarias como neurociencias, geriatría, tecnologías -ómicas, procesamiento de datos e inteligencia artificial y desarrollos nanotecnológico.