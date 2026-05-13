NICDO licita los servicios de restauración del Baluarte para los próximos siete años

Archivo - El palacio de congresos y auditorio Baluarte de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La sociedad pública de Gobierno de Navarra NICDO ha publicado la licitación del servicio de catering en eventos de tipo congresual y el servicio de barras en eventos de carácter cultural en el auditorio y palacio de congresos Baluarte de Pamplona, una de las infraestructuras gestionadas por esta empresa pública.

Tras la licitación anterior, que se adjudicó en agosto de 2018, NICDO vuelve a iniciar este proceso, que se anunciará en los próximos días en el Portal de Contratación de Navarra y cuyo gasto ha sido autorizado este miércoles en sesión de Gobierno.

El valor estimado de los servicios de restauración objeto de licitación rondaría los 8,41 millones de euros en los próximos siete años, fruto de la propia actividad que NICDO trabaja por albergar en el Baluarte.

Fuera de esta licitación quedarían tanto el bar-cafetería de la plaza de la Constitución, que se gestionará a través de una fórmula de arrendamiento y cuyo anuncio ha sido publicado esta semana en el Portal de Contratación de Navarra; y el espacio que ocupa actualmente el restaurante Verduarte en la segunda planta del Palacio, que se convertirá en una sala o espacio más que se pondrá a disposición de promotores externos para su contratación.

Esta nueva licitación da un peso relevante, en cuanto a los criterios de valoración, tanto a la oferta gastronómica y plan de gestión, como a cuestiones relativas a sostenibilidad y accesibilidad. Entre ellos, que el proveedor de estos servicios cuente con un plan de sostenibilidad que incluya la reducción de plásticos, la gestión eficiente de residuos y un plan por el desperdicio alimentario cero; así como el trabajo con proveedores de cercanía, la oferta de dietas especiales, la provisión de una oferta gastronómica de alta calidad, etcétera.

La nueva empresa que resulte adjudicataria asumiría la subrogación del personal actual que ofrece estos mismos servicios en Baluarte y que dejaría de operar a finales del mes de julio, según los plazos estimados.