Noche torrida en Navarra con temperaturas por encima de los 30 grados

Archivo - Valle de Roncal, en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado una noche tórrida con temperaturas que a las dos de la madrugada de este lunes todavía estaban por encima de los 30 grados en Pamplona, Valcarlos, Aranguren y Areso.

La temperatura máxima más alta de la pasada madrugada se ha situado a la 1.10 en Valcarlos, con un registro de 33,3 grados. En Pamplona a las 00.10 se registraban 32,1; y a medianoche en Areso han llegado a 31,7 grados, en Aranguren a 31,3 y en Navascués a 31 grados.

Las temperaturas mínimas de Navarra se ha registrado a primera hora del día, con Isaba marcando el valor más bajo, 15,1 grados a las 7.30 horas. En Oroz-Betelu se han marcado 15.7 grados a las 6.50 horas, mientras que en Navascués se quedan en 16,6 grados a las 7.10 horas, en Esteribar marcaba 17,5 a las 7.30 y en Monteagudo, 18,6 a las 6 horas.

En Pamplona, a las siete de la mañana la temperatura era de 21,7 grados y a las 8 ya subía a los 23,3.

En Tudela se ha registrado a medianoche una temperatura de 30,6 grados y a las 7.10 ha descendido a la mínima, de 20,8 grados.

Durante la jornada del domingo, tres estaciones de Navarra superaron los 40 grados. Se trata de Baztan (Irurita), que alcanzó los 41,7 grados a las 15.30 horas; la de Cáseda, 40,9 grados a las 16.50, y Bera, 40,4 grados a las 17. horas. En Valcarlos y en Pamplona llegaron a marcar 39,9 y 39,8 grados respectivamente.