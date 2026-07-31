'Noches de Cine' propone para la próxima semana 5 películas en San Juan, Buztintxuri, San Jorge, Mendillorri y Lezkairu

Archivo - Noches de cine. - CRISTINA NÚÑEZ BAQUEDANO - Archivo

PAMPLONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Noches de Cine' ofrece una amplia propuesta para la próxima semana. Cinco películas, de diferentes géneros y dirigidas a todos los públicos, se proyectarán desde el lunes hasta el viernes, a las 22 horas, en cinco barrios diferentes de Pamplona: San Juan, Buztintxuri, San Jorge, Mendillorri y Lezkairu.

Desde el 29 de julio, y hasta el próximo 27 de agosto, se proyectarán un total de 22 películas, de forma gratuita, en espacios al aire libre de once barrios de Pamplona.

La programación para la próxima semana dará comienzo el lunes, 3 de agosto, en San Juan, haciendo un guiño al cine local con la proyección, en el parque de Yamaguchi, de 'Secretos del Corazón' (1997), un clásico del cineasta navarro Moncho Armendariz que ganó cuatro premios Goya y llegó a ser candidata a los premios Oscar.

Al día siguiente, martes 4 de agosto, será el turno del paseo de Buztintxuri, donde se exhibirá la película 'Robot Salvaje (2024)', un film dirigido por Chris Sanders que mezcla animación, ciencia ficción y aventuras. El miércoles, 5 de agosto, el relevo lo tomará San Jorge, con la proyección de 'Sonic 3. La película' (2024) en la plaza del Doctor Gortari. El film, tercera entrega de una saga cinematográfica basada en los videojuegos de Sega, está dirigida por Jeff Fowler.

El parque de Mendillorri acogerá el jueves, 6 de agosto, 'Ilargi berria. Gainbehera saga' (2009), la versión en euskera de la segunda película de la saga Crepúsculo, que se proyectará con subtítulos en castellano. Dirigida por Chris Weitzy, está protagonizada por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner.

La programación del ciclo para la próxima semana finalizará el viernes, 7 de agosto, en Lezkairu, con la proyección de 'Cómo entrenar a tu dragón' (2025), en la plaza Maravillas Lamberto. La película mezcla animación, fantasía y aventuras.