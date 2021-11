La nueva campaña PamplonUP pondrá a la venta el miércoles 136.464 bonos descuento para compras hasta el 15 de diciembre

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha lanzado una nueva edición de la campaña 'PamplonUP. 'Arriba los negocios de Pamplona' que, a partir del miércoles, pondrá a la venta 136.464 bonos para poder canjear en cerca de 800 establecimientos comerciales, de hostelería, ocio, cultura y servicios de la ciudad. Son 66.000 bonos más que en la convocatoria de la pasada primavera y una cifra de establecimientos participantes muy similar.

Los bonos descuento se podrán adquirir este miércoles a través de la página web municipal, www.pamplonup.es, y del teléfono 662 867 109. Un primer lote de 68.232 bonos se pondrá a la venta a las 10 de la mañana y un segundo lote, con otros 68.232 bonos, a las 17 horas.

Dos son las principales novedades de esta campaña. Por una parte, cada persona mayor de 18 (se deberá presentar DNI) podrá comprar un máximo de 10 bonos, en vez de 15 como en primavera. No es requisito que la persona compradora está empadronada en Pamplona. Por otra parte, se ha reducido a 20 el número máximo de bonos que se pueden canjear en una única compra. En la última campaña eran 30 bonos máximo por compra. Con estas dos medidas el Ayuntamiento de Pamplona pretende que los bonos lleguen a un mayor número de personas y haya más gente que pueda beneficiarse de los descuentos y que también haya más opciones para diversificar el gasto entre los diferentes establecimientos, ha informado el Ayuntamiento.

La esencia de la campaña se mantiene, con bonos a un precio de 14 euros cada uno para poder realizar compras por valor de 20 euros. El Ayuntamiento de Pamplona subvenciona esa diferencia de 6 euros, que abonará a los establecimientos en los que se hayan canjeado los bonos. Los bonos PamplonUP buscan "incentivar la compra en el comercio, la hostelería y en establecimientos de servicios de Pamplona, fomentando las compras de proximidad, para impulsar el desarrollo económico de unos sectores gravemente afectados por la paralización de su actividad durante la pandemia de la COVID-19".

La concejala delegada de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo, Ana Elizalde, y la coordinadora de Comerciantes de Navarra, Inma Elcano, han presentado esta nueva campaña de bonos PamplonUp, con los que se podrán realizar compras con descuento hasta el 15 de diciembre. El presupuesto de esta segunda campaña asciende a 818.784 euros, de los que 368.784 euros se corresponden con el dinero de la partida ya prevista en el presupuesto de 2021, tras el acuerdo presupuestario entre los grupos de Navarra Suma y Socialistas del Ayuntamiento de Pamplona, y 450.000 euros con la modificación presupuestaria aprobada en octubre para esta convocatoria concreta de bonos PamplonUP.

DATOS SOBRE LOS COMERCIOS

Toda la información sobre los comercios adheridos a esta campaña se podrá consultar en la web www.pamplonup.es a partir del miércoles. El Ayuntamiento de Pamplona ha recibido 820 solicitudes de establecimientos comerciales, hosteleros, culturales y de servicios. A día de hoy, se han aceptado ya a 775 establecimientos, 18 han sido rechazados y los 27 restantes están todavía en proceso de revisión o de aportar parte de la documentación requerida para subsanar algún defecto de forma. Este proceso finalizará en los próximos días y, como se prevé que se añadan participantes, se estima que se superará la cifra de 800 negocios donde canjear los bonos PamplonUP en la ciudad.

De los 775 negocios admitidos por el momento en la campaña, el 74% (570) son comercios, el 17% (135) son establecimientos de servicios diversos y el 9% (70) son del sector de hostelería y actividades relacionadas con turismo, ocio y cultura. Dentro de los establecimientos comerciales, hay 141 de moda y complementos, 97 farmacias, 72 de alimentación, 32 de muebles, decoración y electrodomésticos, 31 de calzado, 22 ópticas, 22, librerías, 16 negocios de flores, plantas y animales, 16 joyerías y relojerías, 15 de deportes, 12 de menaje de equipamiento del hogar, 11 de fotocopias y fotografía, 11 de informática y electrónica, 10 ferreterías, 9 de perfumería y cosmética, 8 de regalos y souvenirs, 8 de textil hogar, 8 de juguetes, 7 ortopedias, 6 herboristerías, 5 de manualidades, 3 de instrumentos musicales, 3 de puericultura, 3 de bienes usados y anticuarios y 2 droguerías.

En el apartado de servicios diversos, se ha aceptado a día de hoy a 85 peluquerías y establecimientos de estética, 9 de fisioterapia, 7 talleres, 4 lavanderías, 3 clínicas veterinarias, 3 dietistas, 3 masajistas, 3 de servicios médicos, 2 autoescuelas, 2 dentistas, 2 gimnasios, 2 de servicios de enseñanza, 2 podólogos, 1 de acupuntura y 7 de otros servicios. En cuanto a hostelería, turismo y cultura, hay 37 restaurantes, 15 bares, 5 cafeterías, 4 agencias de viajes, 4 alojamientos, 2 salas de cine, 1 sala multifuncional, 1 negocios de guías turísticos y 1 sala de baile.

CANJEO DE LOS BONOS EN PAPEL O EN DISPOSITIVO MÓVIL

La compra de los bonos se realiza mediante una pasarela de pago electrónico. Una vez comprados, se enviarán los bonos con un código QR a través del correo electrónico que se facilite. Los bonos pueden presentarse en los establecimientos tanto de forma física, imprimiéndolos en papel, como en el mismo dispositivo móvil. El requisito es que el código QR pueda leerse correctamente para poder proceder así a su canjeo.

Para canjear un bono es necesario que la compra ascienda a un mínimo de 20 euros. Para canjear dos el precio de la compra debe ser de 40 euros o más, tres bonos equivalen a una compra mínima de 60 euros y así, sucesivamente, hasta un máximo de 20 bonos para una sola compra de un mínimo, por tanto, de 400 euros. El precio que exceda de ese múltiplo de 20 euros de cada bono, se deberá pagar en efectivo o mediante tarjeta para completar la compra.

Los bonos comprados por cualquier persona y no canjeados en las fechas de la campaña quedarán anulados y no se procederá la devolución de su importe no gastado, ha detallado el Ayuntamiento.