Nueva campaña para promover en Navarra fiestas basadas en el consentimiento, la igualdad y el disfrute compartido

La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, presenta la campaña institucional ‘Respetar es el plan / Errespetua da plana’, con el fin de promover unas fiestas locales seguras, igualitarias y libres de agresiones. - IÑIGO ALZUGARAY-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha presentado este jueves la campaña institucional 'En Navarra, el mejor plan sigue siendo el respeto / Nafarroan, plan onena errespetua da beti', una iniciativa impulsada conjuntamente por los departamentos de Presidencia e Igualdad, de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, de Educación y de Salud con el objetivo de promover el buen trato en las relaciones, prevenir las violencias contra las mujeres y hacia la diversidad sexual, así como fomentar unas fiestas seguras, igualitarias y libres de agresiones.

La campaña incide en la necesidad de "transformar los patrones sociales y culturales que todavía normalizan conductas de control, presión, invasión de límites o desigualdad en las relaciones afectivo-sexuales", según ha destacado el Gobierno foral.

Como en años anteriores, la campaña está dirigida principalmente a la población joven y adulta menor de 35 años y busca "reforzar una idea sencilla pero fundamental: el respeto, el consentimiento y la comunicación son la base para disfrutar plenamente en cualquier espacio festivo".

Así lo ha señalado la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, durante la presentación de la campaña, en la que también han participado la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Patricia Abad, y Mª Ángeles Nuin, del Instituto de Salud Pública y Laboral.

Tal y como ha expresado Alfaro, "las fiestas son espacios para disfrutar, compartir y relacionarnos, y deben ser siempre espacios seguros para todas las personas". "Respetar los límites, escuchar, preguntar y entender que el consentimiento es imprescindible no debería ser una excepción sino, como dice el lema de la campaña que hoy presentamos, debería ser el plan", ha explicado.

La iniciativa subraya, además, que el consentimiento no puede entenderse de forma aislada, sino en un marco de relaciones igualitarias, libres de presiones y de estereotipos de género, en las que todas las personas puedan expresar sus deseos y decisiones con libertad.

Esta campaña se desarrollará durante todo el verano a través de cartelería, lonas, materiales digitales y audiovisuales y soportes distribuidos por toda la Comunidad foral, con la colaboración de entidades locales, mancomunidades y colectivos diversos. La creatividad de este año muestra a una cuadrilla de jóvenes en un entorno festivo, con una imagen distendida que busca trasladar alegría, tranquilidad y ausencia de presiones.

La campaña se presenta en un contexto en el que, según ha remarcado Alfaro, "las violencias sexuales siguen afectando de manera especialmente intensa a la población joven". Entre enero y noviembre de 2025 se interpusieron en Navarra un total de 2.047 denuncias por violencia contra las mujeres, de las que el 13% correspondieron a violencia sexual. En total, se registraron 268 denuncias por violencia sexual, y prácticamente la mitad (el 47,4%) fueron interpuestas por chicas menores de 17 años. Respecto a los agresores, el 26,2% tiene menos de 30 años.

Por otro lado, según el estudio 'Juventud y relaciones afectivosexuales en Navarra', elaborado por el Instituto Navarro de la Juventud, el 54,4% de las personas jóvenes afirma haber experimentado alguna forma de abuso o violencia sexual a lo largo de su vida, porcentaje que asciende hasta el 70,4% en el caso de las mujeres. "Estos datos evidencian que la violencia sexual no es un fenómeno aislado ni anecdótico, sino una expresión de la desigualdad estructural que afecta de manera específica a las mujeres y que requiere respuestas públicas sostenidas, también en los espacios de ocio y celebración", ha destacado el Gobierno foral.

Este mismo estudio señala que los espacios públicos y de ocio son algunos de los principales escenarios donde se producen estas situaciones. De hecho, el 57,8% de las personas jóvenes que han sufrido violencia sexual identifica las fiestas y los eventos sociales como contexto de las agresiones. El mismo estudio refleja, no obstante, un alto conocimiento declarado sobre el consentimiento sexual entre la juventud, lo que plantea el reto de trasladar ese conocimiento a las prácticas y relaciones cotidianas.

Con todo, la campaña 'En Navarra, el mejor plan sigue siendo el respeto' busca implicar al conjunto de la ciudadanía en la prevención de las violencias y de las discriminaciones hacia la diversidad sexual y de género, a través de mensajes clave que pueden leerse en los carteles y vídeos, donde se muestra que "hablar, preguntar, escuchar, acordar y respetar son elementos imprescindibles para construir espacios festivos saludables donde todas las personas puedan disfrutar en libertad y en igualdad", ha concluido Alfaro.

El Gobierno ha subrayado que "prevenir las violencias no interpela solo a quienes las sufren, sino al conjunto de la sociedad: identificarlas, no normalizarlas y frenarlas es una responsabilidad compartida".

La directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral, Mª Ángeles Nuin, ha explicado que "cuando hablamos de buen trato hablamos de respeto, de comunicación, de consentimiento, de cuidado mutuo, de placer, de bienestar y de disfrute compartido". "Todo ello no es ajeno a la salud, sino que contribuye directamente a ella. Por eso, podemos decir que el buen trato en las relaciones es, en sí mismo, un activo de salud", ha explicado.

Además, "al cuidarse y cuidar a las personas con las que nos relacionamos promovemos también las prácticas seguras y, por tanto, la reducción de infecciones de transmisión sexual (ITS)", ha señalado. En la Comunidad Foral, la incidencia de las ITS sometidas a vigilancia en Salud Pública -como la infección gonocócica, la clamidia, el linfogranuloma venéreo, la sífilis o el VIH- sigue siendo "alta", aunque la tendencia se ha estabilizado en el año 2025 y el primer trimestre de 2026. Según los últimos datos publicados en el Boletín de Salud Pública de Navarra número 139, de febrero de 2026, el mayor porcentaje de todas las ITS vigiladas se registra en población menor de 35 años.

Concretamente, el 28% de las infecciones gonocócicas, el 18% de las sífilis y el 37% de las clamidias se registraron en personas menores de 25 años. Asimismo, el 69% de las infecciones gonocócicas, el 47% de las sífilis y el 81% de las clamidias se diagnosticaron en personas menores de 35 años. Ante estos datos, Nuin ha abogado por reforzar la prevención, la información y la responsabilidad compartida. "Disfrutemos, pero desde el cuidado, el respeto y la responsabilidad. Hablemos, negociemos, utilicemos medidas preventivas y evitemos prácticas de riesgo", ha afirmado.