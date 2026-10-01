Nueva campaña de Salud para promover la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa

Cartel de la nueva campaña. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha lanzado una campaña de comunicación para avanzar hacia "una cultura de prevención de riesgos laborales en la empresa positiva, integrada y compartida como herramienta imprescindible para conseguir buenos resultados en salud laboral". Así, teniendo en cuenta que la seguridad y la salud en el trabajo es "un derecho fundamental y una responsabilidad de todos", nace la campaña 'En el trabajo, sumamos fuerzas, restamos riesgos / Lanean, indarrak batu, arriskuak kendu'.

Este 2026 se celebra el 'Año de la Seguridad y la Salud en el Trabajo', como acordó el Consejo de Ministros con motivo del 30 aniversario de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. A pesar de que esta legislación supuso un hito, "los datos actuales de siniestralidad son preocupantes", ha indicado el Ejecutivo. En 2025 en la Comunidad foral se notificaron 25.052 accidentes, una media de 68 cada día, de los cuales 15 fueron mortales. Este año, hasta el pasado mes de agosto, se han registrado 15.934, una media de 65 accidentes diarios, de los cuales 11 han sido mortales.

El subdirector de Salud Laboral del ISPLN, José Ignacio Aguado, ha afirmado que estas cifras "nos obligan a actuar y a incidir, más aún si cabe, en que la prevención de riesgos y la eliminación de peligros tiene un impacto directo en la reducción de los accidentes laborales". "Todo ello no es posible sin la participación de todas y todos, de ahí el lema de nuestra campaña", ha expuesto.

ESFUERZO COLECTIVO PARA ELIMINAR EL PELIGRO

Según ha expuesto el Ejecutivo, cuando todas las personas participan, independientemente del puesto o responsabilidad que ocupen en la organización de la empresa, la prevención de riesgos laborales es "más eficaz".

Aguado ha explicado que "el fin de la campaña es sensibilizar a quienes forman parte del tejido laboral navarro sobre la necesidad de la integración, para que asuman la prevención de riesgos laborales como un valor propio de su organización y no como una obligación legal". "Queremos mejorar la identificación y eliminación de los riesgos, protegiendo a la población trabajadora de cualquier sector, actividad u ocupación de los daños a la salud derivados del entorno laboral", ha dicho.

En esta línea, ha apuntado que "si mejoramos la integración de la prevención en las empresas navarras es posible provocar un punto de inflexión en la evolución de la siniestralidad y la salud de la población trabajadora".

La campaña incluirá un cartel, un vídeo y también el calendario que todos los años edita Salud Laboral. Se difundirá en transporte urbano, prensa digital, vallas publicitarias y redes sociales.