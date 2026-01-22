Nuevas ayudas a comunidades energéticas, a descarbonización industrial y achatarramiento de vehículos de empresa

PAMPLONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Industria, y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra ha lanzado cuatro nuevas convocatorias de ayudas para impulsar la implementación de medidas de transición energética en las Comunidades Energéticas y en el sector empresarial, especialmente en la industria. El importe total de estas convocatorias alcanza un presupuesto de 3,3 millones de euros.

En los próximos días, el Servicio de Transición Energética ha organizado diferentes webinarios para explicar los detalles de cada convocatoria. Las personas que quieran participar en estas formaciones pueden solicitar su inscripción escribiendo un mail a dgeidie@navarra.es

DESCARBONIZACIÓN EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y ACHATARRAMIENTO

Las ayudas destinadas al sector empresarial se dividen en dos convocatorias diferentes para avanzar en el proceso de descarbonización de la industria navarra, y otra para el sector empresarial en general para el achatarramiento de vehículos.

La primera se centra en impulsar la realización de planes de descarbonización en empresas en los diferentes sectores industriales, siempre que sean elaborados para establecimientos situados en Navarra. Este plan de descarbonización ha de ser un trabajo de consultoría encaminado a la elaboración de una estrategia global para la consecución de una empresa más sostenible ambientalmente. El presupuesto de esta convocatoria es de 40.000 euros. Esta ayuda ya se puede solicitar hasta el 19 de febrero.

La segunda convocatoria dirigida al sector industrial tiene por objetivo impulsar la eficiencia energética y el autoconsumo eléctrico. Para ello se ha destinado un presupuesto total de 1.456.260 euros, con el que se podrán subvencionar distintas actuaciones. Entre ellas, las inversiones realizadas para cambiar o mejorar equipos por otros que reduzcan el consumo de energía final y/o las emisiones de CO2 y la implantación de instalaciones de generación de electricidad de tecnología fotovoltaica destinadas al autoconsumo. Estas ayudas se pueden solicitar desde el 23 de enero al 22 de marzo.

El impulso al sector empresarial se completa con las ayudas al achatarramiento de vehículos de empresa que cuentan con un presupuesto de 1.000.000 de euros. La renovación del parque de vehículos se puede solicitar desde el 27 de enero hasta el 31 de octubre de este año, ha informado el Gobierno foral.

No podrán obtener la condición de beneficiarias de esta subvención las empresas que desarrollen alguna de las actividades prohibidas por el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Este requisito se acreditará mediante la declaración responsable incluida en la solicitud de la subvención.

AYUDAS A LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS

Gracias a esta convocatoria, las comunidades energéticas podrán subvencionar los procesos participativos y constituyentes de comunidades energéticas, así como su planificación, acompañamiento y asesoramiento de las actuaciones; las inversiones en energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible y compartida; y el desarrollo de convenios y/o cesiones de espacios a favor de comunidades energéticas.

Para todo ello, se ha destinado un presupuesto de 803.735 euros y el plazo de solicitud se extiende desde el 23 de enero al 22 de febrero.