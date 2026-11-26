El consejero Irujo con las y los participantes en el programa. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nueve proyectos empresariales agroalimentarios han concluido la Aceleradora Agrofood, impulsada por el departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, a través de la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), con el objetivo de apoyar la creación de nuevas iniciativas innovadoras en el sector.

Este jueves se ha celebrado la sesión de cierre del programa, en la que los promotores de las iniciativas han presentado su actividad, propuesta de valor, hitos y previsiones y que ha contado también con la participación de agentes del ecosistema agroalimentario navarro.

En la apertura de la jornada, el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha destacado el potencial de Navarra para consolidarse como una potencia mundial en la industria agroalimentaria y convertirse, al mismo tiempo, en un referente internacional en tecnología aplicada a la alimentación a través de la innovación.

La directora gerente de CEIN, Uxue Itoiz, por su parte, ha señalado que en esta quinta edición se recibieron 30 candidaturas, de las que 19 se seleccionaron para participar en una primera fase de preaceleración y, de ellas, las nueve presentadas hoy fueron elegidas para tomar parte en el proceso de aceleración.

En la sesión se han entregado, además, dos reconocimientos a proyectos participantes en el programa. Por un lado, el reconocimiento de Laboral Kutxa al proyecto con mayor potencia e impacto en el territorio, de 3.000 euros, ha sido para Pottok. Además, el proyecto Robotika ha sido reconocido por su innovación y compromiso emprendedor con seis meses de instalación gratuita en el Vivero de Innovación de CEIN.

La Aceleradora Agrofood, que ha cumplido este año su quinta edición, ha facilitado a los promotores de los proyectos presentados hoy un programa de aceleración intensivo en el que se han abordado ámbitos como las estrategias de diferenciación y crecimiento empresarial, la configuración de equipos emprendedores, el marketing o la financiación, con el propósito de llevarlos al mercado con las mayores garantías de éxito.

En todo el proceso, los emprendedores han contado con el soporte y acompañamiento del equipo de CEIN, así como con el apoyo de entidades expertas del ecosistema como el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA), el Centro Nacional de Tecnologías Agroalimentarias (CNTA), el Cluster Agroalimentario de Navarra (Nagrifood), la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra (UCAN), la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), la Universidad de Navarra, Universidad Pública de Navarra (UPNA), la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón (ALINAR), Sodena o la asociación Food & Agri Tech Europe (FATE).

La Aceleradora AGROFOODTech forma parte del itinerario CEIN Agrofood, dirigido específicamente al sector agro, que cuenta con servicios especializados para el fomento, la aceleración y el escalado de empresas que ya operan en el sector.

PROYECTOS PARTICIPANTES EN LA ACELERADORA AGROFOOD

Los proyectos participantes en esta edición de la Aceleradora Agrofood, han sido:

-TreeTears. Transforma biomasa agrícola y forestal infrautilizada (hoja y rama de eucalipto, residuos cítricos) en aceites esenciales de alto valor para cosmética, aromas, alimentación y farmacia, mediante biorrefinerías móviles y modulares que extraen el producto en el mismo lugar donde se genera el residuo.

-Indakoa. Explotación familiar de oveja latxa en Baztán que busca transformar su producción propia de leche en productos lácteos artesanales de alto valor añadido.

-Ku'uk. Desarrolla untables y snacks innovadores a base de frutos secos mediante germinación y fermentación, procesos que mejoran su digestibilidad, perfil nutricional, propiedades funcionales y calidad sensorial.

-Robotika. Empresa de tecnología agraria que diseña soluciones a medida para el campo: sensórica, maquinaria adaptada, instalaciones y robots agrícolas. En el centro está NKZ, su plataforma, el 'Android de la agricultura', que reúne en un solo lugar las aplicaciones, sensores y máquinas que hoy una explotación usa por separado.

-Pottok. Pone en valor la carne ecológica de pottoka de Sakana, criada en el monte, con cortes frescos y elaborados artesanales, y explora el aprovechamiento de vísceras y huesos para desarrollar complementos nutricionales como hígado liofilizado y caldo de huesos.

-Agronex Precisión. Proyecto de agricultura de precisión que optimiza la gestión de parcelas mediante el uso de datos (satélite, drones y sensores), permitiendo aplicar insumos de forma variable según las necesidades del cultivo.

-Mise en Place Gourmet. Desarrolla una propuesta de platos de quinta gama artesanales dirigidos a restauración y alojamientos turísticos, elaborados con materia prima local seleccionada, sin conservantes ni aditivos.

-Murrixka. Proyecto agroecológico de cría extensiva de porcino en el pirineo navarro, que integra gestión sostenible del agua y del suelo, pastoreo regenerativo, transformación artesanal y comercialización directa.

-BeiLan. El proyecto desarrolla un sustrato sostenible a partir de lana ovina de bajo valor comercial y compost, transformando un subproducto ganadero infrautilizado en una solución para jardinería y viveros.