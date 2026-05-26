El nuevo Centro de Recursos para la Digitalización Educativa CRikasNOVA del Departamento de Educación abre sus puertas

El consejero Gimeno visita centro CrikasNOVA y presenta informe infancia digital. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Centro de Recursos para la Digitalización educativa CRikasNOVA del departamento de Educación del Gobierno foral, ubicado en la calle Errotazar de Pamplona, ha sido el escenario en el que se ha presentado el informe 'Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital' elaborado por UNICEF España, la Universidad de Santiago de Compostela, el Consejo General de Ingeniería en Informática y la Entidad Pública Empresarial Red.es.

CRikasNOVA, el Centro de Recursos para la digitalización educativa ikasNOVA en Navarra, es el instrumento impulsado por el departamento de Educación para acompañar la transformación digital del sistema educativo navarro. Nace como un espacio de encuentro, innovación y colaboración desde el que impulsar una educación adaptada a los retos de una sociedad cada vez más digital, "poniendo siempre al alumnado, su desarrollo y bienestar en el centro de las decisiones". En la actualidad trabajan en él un total de 16 profesionales bajo la dirección de Ana Belén Muneta.

Al acto de presentación de CRikasNOVA y del informe de UNICEF han asistido el consejero de Educación, Carlos Gimeno; la delegada del Gobierno de España en Navarra, Alicia Echeverría; el tesorero del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática, Ignacio Lasheras; la directora de operaciones y gobernanza de Red.es, Pilar Mairal, y el presidente del Comité de Navarra de UNICEF, Joaquín Mencos.

El consejero Gimeno ha destacado en la apertura de la jornada que "la creación del centro CRikasNOVA supone dar continuidad y estabilidad a este trabajo mediante una estructura propia y permanente en torno a ámbitos estratégicos como la competencia digital, el pensamiento computacional e inteligencia artificial, los contenidos digitales y las aulas ikasNOVA".

El consejero ha añadido que "en un momento en el que el bienestar digital del alumnado adquiere cada vez mayor relevancia el centro se configura como un espacio de referencia para acompañar a toda la comunidad educativa en los desafíos y oportunidades de la era digital".

Tras la presentación del informe por parte del experto asesor Juan Manuel Machimbarrena, y el desarrollo de una mesa de diálogo sobre 'La infancia en el entorno digital', ha tomado la palabra para cerrar el acto, Luis Calatayud, director general de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos, que ha tenido unas palabras de agradecimiento para niños y adolescentes que han participado en el estudio, indicando que "muchas veces hablamos sobre ellas y ellos, pero pocas veces escuchamos lo que tienen que decirnos sobre cómo viven y sienten su relación con el entorno digital".

Asimismo, ha reseñado que "los datos que hoy hemos conocido nos ayudan a comprender que la tecnología por sí misma no es buena ni mala, lo que verdaderamente importa es cómo la incorporamos a la vida de nuestros menores y cómo les acompañamos", y ha indicado que CRikasNOVA "nace para acompañar la transformación digital de Navarra, pero también para ayudar a construir una digitalización educativa responsable, segura e inclusiva, siendo este un espacio que va a permitir acompañar a los centros, al profesorado y a las familias, poniendo siempre al alumnado en el centro de las decisiones".

Durante el acto, los asistentes han podido conocer las distintas dependencias del nuevo centro CRikasNOVA. También se ha podido ver un video del III Encuentro OPIAS de Mendavia con el decálogo sobre derechos digitales que consensuaron niños y adolescentes.

Según ha indicado el Gobierno, el informe se concibe desde un enfoque de derecho y de responsabilidad social, partiendo de la premisa de que el acceso a las tecnologías digitales debe estar garantizado para niños y adolescentes. Se busca, ha añadido, un dimensionamiento adecuado y concreto de los problemas que pueden ir asociados al uso de las tecnologías, constatando con cifras concretas y de forma empírica la presencia de la tecnología en el día a día, así como los principales riesgos vinculados a su uso.

Los diferentes indicadores considerados presentan en el caso de Navarra niveles muy similares a los obtenidos para el conjunto de España. El objetivo es instar a las administraciones a que tengan un papel activo e implementen nuevas políticas preventivas y de protección de los menores en el entorno digital.

En la muestra final del informe que UNICEF ha presentado este martes han participado por parte de Navarra, un total de 1.839 escolares de edades comprendidas entre los 10 y los 20 años, correspondientes a 10 centros educativos de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Formación Profesional y otras enseñanzas, tanto de titularidad pública como privada y concertada, y de entornos urbanos y rurales.

Entre ellos se encuentran: CI Burlada FP, CPEIP Larraga S. Miguel HLHIP, CPEIP Pamplona Azpilagaña, IES Leitza Amazabal, IES Sangüesa Sierra de Leyre, Claret Larraona, centro concertado de Pamplona Hijas de Jesús, CPEIP Sarriguren I H. Uriz Pi, CPEIP Príncipe de Viana HLHIP y FESB Sagrado Corazón.

El centro CRikasNOVA representa, ha indicado el Gobierno, "la consolidación de una trayectoria que Navarra viene desarrollando en materia de digitalización educativa y que, desde 2018, se ha articulado y evolucionado a través de ikasNOVA, una iniciativa que nació como estrategia de transformación digital educativa y que posteriormente se ha desarrollado y actualizado como plan de referencia para acompañar los retos y necesidades cambiantes del sistema educativo".

La creación del centro supone dar continuidad y estabilidad a este trabajo mediante una estructura propia y permanente. CRIKASNOVA cuenta inicialmente con un equipo especializado integrado por 16 asesorías docentes de tecnología educativa, puesto de nueva creación, coordinados a través de una dirección de centro y cuatro responsables de área, organizados en torno a ámbitos estratégicos como la competencia digital, el pensamiento computacional e inteligencia artificial, los contenidos digitales y las aulas ikasNOVA.

Desde el centro se ofrecerá formación, asesoramiento, recursos y acompañamiento a los centros educativos sostenidos con fondos públicos, promoviendo además la innovación, la investigación aplicada y el intercambio de buenas prácticas educativas.

Para desarrollar estas líneas de trabajo, el centro dispone de unas instalaciones con más de 680 metros cuadrados de superficie útil distribuidos en distintos espacios especializados, entre ellos un aula maker, un aula ikasNOVA, estudios de vídeo y audio para la creación de contenidos digitales, espacios de coworking y reunión, una sala polivalente y un espacio ágora destinado al encuentro y la colaboración. La sede incorpora además zonas técnicas y de apoyo que permitirán desarrollar actividades de formación, pilotaje de tecnologías, generación de recursos educativos y acompañamiento a centros educativos.

CRIKASNOVA nace con una visión de digitalización educativa "responsable, segura e inclusiva". Su objetivo, según el Ejecutivo, no es únicamente incorporar tecnología a las aulas, sino ayudar a construir experiencias de aprendizaje que desarrollen el pensamiento crítico, la creatividad y un uso saludable y consciente del entorno digital. En un momento en el que el bienestar digital del alumnado adquiere cada vez mayor relevancia, el centro se configura como "un espacio de referencia para acompañar a toda la comunidad educativa en los desafíos y oportunidades de la era digital".