El nuevo servicio de aparcamiento regulado permitirá anular las multas en las siguientes 24 horas a la infracción

Archivo - Parquímetro en Pamplona. - JESUS M GARZARON VALERO - Archivo

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de aparcamiento regulado de Pamplona ha puesto en marcha este mes de septiembre distintas novedades que afectan al sistema de pago y de anulación de sanciones, principalmente. Así, se están renovando todos los parquímetros de la ciudad, de forma que ahora será necesario incluir el número de matrícula del vehículo para obtener el correspondiente ticket. Además, se han ampliado el plazo para anular las denuncias que puedan imponerse por carecer de ticket, entre otros motivos. Si hasta ahora se disponía de una hora para proceder a su anulación, ahora se amplía a 24 horas.

Esta medida facilitará la gestión de las incidencias relacionadas con el estacionamiento y evitará que la falta de tiempo impida efectuar la anulación dentro del plazo establecido, ha informado el Ayuntamiento. Además, se ha modificado el procedimiento para su anulación. El sistema dejará de utilizar los habituales sobres en los que hasta ahora era necesario introducir el ticket de la anulación. En cambio, para anular una denuncia, la persona usuaria deberá ahora introducir en el teclado del parquímetro el código que aparecerá en la denuncia. Una vez realizado el pago correspondiente, la anulación quedará registrada automáticamente en el sistema. De esta, se agilizará el trámite y se evitará la necesidad de depositar documentación en el buzón del parquímetro.

Estas novedades se suman a otras como el traslado de la oficina de atención al público, que desde el pasado día 15 se encuentra en la calle Sancho el Fuerte, número 79, o la introducción de paneles solares en los parquímetros para mejorar su eficiencia energética y reducir su consumo eléctrico.

Además, se ha actualizado la aplicación Telpark para el pago electrónico. Desde este mes de septiembre, la aplicación establece un sistema de geolocalización del vehículo para identificar su ubicación exacta por calles y sectores. De esta forma, se pretende simplificar el proceso de estacionamiento desde el teléfono móvil, que es, de hecho, la herramienta más utilizada para el abono de la denominada zona azul. Los últimos datos reflejan que apenas un 20% de los pagos del estacionamiento regulado se llevan a cabo en los parquímetros.