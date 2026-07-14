El número de adultos condenados por sentencia firme en Navarra aumentó un 7,3% en 2025 y el de menores un 14,7%

PAMPLONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Durante 2025 fueron inscritas en el Registro Central de Penados 4.229 personas condenadas adultas, por todo tipo de delitos cometidos en 2025 o en años anteriores, lo que supuso un 7,3% más que el año anterior.

Según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), el 83,6% de las personas condenadas eran hombres y el 16,4% mujeres. Del total de condenados, el 72,9% lo fue por un solo delito y el 27,1% por más de uno.

En España, el número de personas adultas condenadas disminuyó un 0,2% en el año 2025, hasta 306.237.

En total, se inscribieron 7.408 delitos cometidos, un 26,1% más que en 2024. Por tipología, los que tuvieron mayor incidencia fueron los delitos contra la seguridad vial (21% del total). El número medio de delitos por persona condenada fue de 1,8.

Se impusieron 13.994 penas, un 4,4% más que en el año anterior. Según tipología, el 20,9% fueron penas privativas de libertad, el 52,5% penas privativas de otros derechos, el 25,4% multa, el 0,4% expulsión del territorio nacional y el 0,9% restante otras penas.

En el año 2025 se registraron 118 condenados adultos por delitos sexuales, lo que supuso un 16,8% más que el año anterior.

MENORES

Durante 2025 fueron condenados 242 menores (de 14 a 17 años), un 14,7% más que en el año anterior. Del total de menores condenados, el 55,4% cometieron una única infracción penal y el 44,6% más de una.

En España, el número de personas menores condenadas disminuyó un 1,8% en el año 2025, hasta 13.245.

Se inscribieron 462 infracciones penales cometidas por menores, frente a las 402 del año anterior. De entre las 379 medidas adoptadas, las más habituales fueron la prestación en beneficio de la comunidad (32,7%), la realización de tareas socio-educativas (22,7%) y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima (15,6%).

En el año 2025 se registraron 14 menores condenados por delitos sexuales, 4 más que el año anterior.