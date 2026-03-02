Nutrición del HUN inicia el proceso de certificación Humans en humanización de la atención a la persona con obesidad

Facultativos integrantes de la Sección de Nutrición del HUN. De izda a dcha: Jorge Rojo, Maite Pérez de Ciriza, Sonsoles Botella, Ana Zugasti (jefa de la Sección de Nutrición), Amelia Marí y Miguel Martí. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Nutrición del Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha iniciado el proceso para obtener la certificación Humans en humanización de la atención a la persona con obesidad, un reconocimiento pionero que promueve un modelo de atención centrado en la dignidad, el respeto y la personalización de los cuidados. El 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, una condición que afecta al 12,9% de la población navarra y que resulta más prevalente en los hombres (14,4%) que en las mujeres (11,3%).

El proceso de certificación Humans incluye un análisis de los procedimientos utilizados en el centro y el establecimiento de protocolos que garanticen una atención libre de sesgos y estigmas. Esto se ve acompañado por la implementación de mejoras en los espacios físicos y la formación del equipo profesional. Asimismo, ha informado el Gobierno foral, el modelo potencia la coordinación entre los niveles asistenciales y la participación activa de las personas con obesidad y sus familias en la toma de decisiones terapéuticas.

Según indica la doctora Ana Zugasti, jefa de la Sección de Nutrición Clínica del HUN, "la certificación Humans parte de la necesidad de avanzar hacia un abordaje holístico y multidisciplinar de la obesidad y de sus comorbilidades en los centros sanitarios, que implique a todas las especialidades sanitarias y a los profesionales del entorno psicosocial". Se basa en el informe HASPO para la humanización de la atención sociosanitaria a la persona que vive con obesidad), en cuya elaboración y presentación participó la doctora Zugasti, quien subraya también que la atención "debe ser no solo eficaz desde el punto de vista clínico, sino también respetuosa y empática". "La humanización no es un complemento, sino un pilar fundamental de la calidad asistencial", añade.

La certificación se sustenta en cuatro ejes estratégicos: el paciente y su entorno, la coordinación de la asistencia sanitaria, el propio profesional sanitario, y las infraestructuras y recursos en los que se presta la atención. Estos cuatro ejes, a su vez, se componen de nueve dimensiones de análisis: la información y la formación sobre la obesidad, la lucha contra el estigma, el soporte y acompañamientos personalizado, la atención al entorno familiar, la coordinación asistencial multidisciplinar, el reconocimiento de la obesidad como enfermedad, el impulso a las asociaciones de pacientes, la prevención, y la investigación e innovación.

Con la adhesión a este proyecto, impulsado por la Fundación Humans con el patrocinio de Novo Nordisk, el HUN se sitúa como un referente en el ámbito nacional en el abordaje integral de la obesidad, al tiempo que refuerza su compromiso con la excelencia asistencial y la humanización de los cuidados, ha añadido el Ejecutivo.

DISMINUCIÓN DE LA OBESIDAD RESPECTO AL INFORME PREVIO

Según los datos del informe de 2026 sobre sobrepeso y obesidad elaborado por el Observatorio de Salud Pública de Navarra, organismo integrado en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), el porcentaje actual de población con obesidad en la Comunidad foral (12,9%) ha disminuido algo con respecto al informe de 2025, donde se situaba en el 14%. Esta tendencia se confirma también por sexos, ya que en 2026 la cifra para los hombres era del 14,4% (15,9% en 2025) y del 11,3% para las mujeres (12% en 2025).

Por otro lado, la obesidad en Navarra parece mostrar una tendencia creciente con la edad: en adultos, los grupos con menor porcentaje de personas con obesidad son los de 18 a 34 años (8,2%) y de 35 a 49 (12,4%). La prevalencia aumenta en los siguientes tramos: 15,7% en el de 50 a 64, y 15% en el de 65 o más.

En menores, es baja en el tramo de 0 a 5 años (1,4% en niñas y 1,7% en niños), pero se incrementa notablemente en el corte de 6 a 9 años (9,7% en niñas y 11,8% en niños), para disminuir algo entre el de 10 a 14 años (7,8% en niñas y 11,4% en niños).

Si se analiza la distribución geográfica de la obesidad en Navarra, se percibe que, en el caso de los adultos, su prevalencia es mayor en los extremos sur (eje del Ebro, 16,2%) y norte del territorio (Navarra Atlántica y Pirineo, 14,8%). Disminuye en la Zona Media (13,3%), aun permaneciendo por encima de la media, y se sitúa por debajo de esta en el Área Central (Pamplona y valles circundantes, (11,1%). En el caso de menores, la prevalencia tiende a ser también más alta en los extremos sur y norte, así como en algunos barrios de Pamplona, ha expuesto el Gobierno foral.

El informe establece también una comparativa con el resto de las comunidades (incluyendo Ceuta y Melilla). Si se consideran sobrepeso y obesidad, Navarra ocupa la decimoquinta posición, es decir, es la quinta comunidad con menor prevalencia de ambas condiciones tomadas de manera conjunta. No obstante, si se considera solo la obesidad, hay ocho comunidades en las que este parámetro es menor, es decir, que Navarra se situaría en el undécimo lugar con mayor prevalencia de obesidad, ligeramente por debajo de la media española.