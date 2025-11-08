Obligatorio el uso de cadenas en el Puerto de Belagua por la presencia de nieve

PAMPLONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nevada caída este sábado ha afectado a la carretera NA-137 (Burgui - Isaba - Francia), en el punto kilométrico 47, a la altura de Venta de Juan Pito. Entre los kilómetros 56 y 59 de esta vía es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno para garantizar la seguridad en la circulación, según informan desde la Guardia Civil.

Agentes de la Guardia Civil de Navarra se encuentran realizando labores de vigilancia y control de accesos en la zona, manteniendo seguimiento de la evolución de las condiciones de la vía.

Por otro lado, la Guardia Civil ha atendido en las últimas horas varias incidencias en la circulación. Así, por un lado, investiga al conductor y único ocupante de un turismo que ha arrojado un resultado tres veces superior al permitido en la prueba de alcoholemia tras sufrir una salida de vía por el margen derecho a la altura del kilómetro 24,8 de la la N-121-A.

Además, ha intervenido como consecuencia de la salida de vía de un turismo conducido por una mujer de 77 años en el kilómetro 23 de la N-135, en Zubiri. La conductora ha tenido que ser excarcelada por los bomberos, aunque no ha requerido traslado a centro hospitalario.

Finalmente, la presencia de un camión averiado ha obligado a realizar un corte puntual de los túneles de Almándoz a la altura del kilómetro 33,5 de la N-121-A, km 33,5. Se ha habilitado un desvío por la NA-1210. En estos momentos se está procediendo a la retirada del vehículo con grúa, aunque la vía permanece abierta al tráfico.