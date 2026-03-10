Las obras de ampliación del colegio Ricardo Campano de Viana comenzarán a finales de abril

Colegio Ricardo Campano de Viana. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha adjudicado a la empresa Excavaciones Fermín Oses, S.L. las obras de ampliación del colegio Ricardo Campano de Viana por un importe de 908.831 euros, IVA incluido. El proyecto de ejecución tiene un plazo de ejecución de 9 meses.

Con esta ampliación, resuelta con un nuevo volumen adosado al lateral sur del ala de infantil y primaria, se dota al centro de 313 m2 más de superficie construida en plantas primera y segunda, además de habilitar un porche cubierto en planta baja de 150 m2 aproximadamente y de mejorar la accesibilidad al edificio.

Así, con la ampliación, el centro contará con 4 aulas más que vendrán a resolver los problemas de espacio del colegio, y dotarán a éste de nuevos espacios educativos abiertos y transparentes. Se prevé que las obras comiencen a finales de abril y finalicen en enero de 2027.