Las obras de derribo de las edificaciones interiores de la manzana del Oscus, en Pamplona, concluirán el 20 de febrero

Imagen de las labores de derribo de las edificaciones interiores de la manzana del Oscus, en Pamplona - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos vinculados al derribo de las edificaciones del antiguo Oscus, en el Casco Antiguo de Pamplona, se encuentran a un 70% de su ejecución tras más de dos meses de obras y se prevé que concluyan el 20 de febrero.

Lo que se corresponde con el derribo de las edificaciones está prácticamente finalizado y falta la demolición de las soleras del edificio, labor que se ejecutará de manera simultánea a la gestión de residuos y rellenos necesarios para conformar el solar resultante definitivo.

La Gerencia y la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona han visitado este miércoles unas obras que han entrado ya en una fase de replanteo de lo que será el acondicionamiento del solar, tal y como quedará para su futura reurbanización, con la definición in situ de la cota de acabado, del sistema de evacuación de pluviales y de los elementos de cierre con respecto a las parcelas colindantes.

Dada su "ubicación estratégica y su potencial interés arqueológico", el Ayuntamiento de Pamplona valora la posibilidad de activar en el solar un sitio arqueológico que permita el desarrollo de distintas investigaciones y trabajos en colaboración con instituciones especializadas.

Lo que ya se ha ejecutado es la retirada de los elementos que contenían amianto, tales como cubierta, alero, bajantes de pluviales o elementos de cierre vertical bajo las carpinterías, entre otras. La superficie total tratada ha sido de 2.200 metros cuadrados.

Para llevar a cabo esta actuación se informó a los vecinos de las edificaciones colindantes y se coordinó con ellos las labores. Los trabajos concluyeron "sin ningún tipo de incidencia" y, según las mediciones realizadas, no hubo tampoco afecciones por emisión de partículas de amianto.

En paralelo, el Ayuntamiento de Pamplona ha elaborado el censo municipal de amianto, que se encuentra actualmente en la fase final de revisión y validación interna, previa a su envío definitivo al Gobierno de Navarra.

Este trabajo permitirá "contar con una herramienta técnica fiable para la planificación y priorización de futuras actuaciones de retirada de amianto".

En lo que respecta al Casco Antiguo, el censo confirma que "únicamente existe alrededor de una decena de elementos de cubiertas con posible contenido de amianto, todos ellos en edificios de uso residencial".

OTROS TRABAJOS VINCULADOS AL DERRIBO

El Ayuntamiento de Pamplona adjudicó el contrato para el desarrollo de estos trabajos de derribo de las construcciones interiores de la manzana 111 del Casco Antiguo a la empresa Obras y Servicios Tex SL por un importe de 532.400 euros.

El contrato recoge el derribo y la adecuación del solar como parcela resultante, según el proyecto redactado por OM ARQ SLP y los arquitectos Óscar Mongay Jiménez y María Teresa Mariezcurrena Echeverría.

Esta actuación se enmarca en el proceso de regeneración del Casco Antiguo de la ciudad, impulsado por la empresa pública Pamplona Ciudad Habitable - Iruña Biziberritzen (PCH-IB).

Además de la demolición de la totalidad de las edificaciones interiores, las labores de derribo incluyen la excavación de los elementos de cimentación del propio edificio, así como la reparación y consolidación de las partes de edificación colindantes afectadas.

Los muros medianiles de las parcelas colindantes se van a consolidar, repasar y reconstruir marcando los límites de las parcelas contiguas, hasta una altura aproximada de 2,50 metros.

El muro colindante con el patio del INAP se va a derribar para levantar un nuevo cierre de parcela mediante un murete de bloque de hormigón prefabricado y vallado de una altura orientativa también de 2,50 metros.