Las obras en el edificio de Maternidad del HUN provocarán la reordenación del tráfico en la zona durante 20 meses

Imagen de la zona afectada. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en el entorno del Hospital Universitario de Navarra se verá afectado en los próximos veinte meses debido a las obras de reforma en el edificio de Urgencias Pediátricas y Maternidad, que llevará a cabo el Gobierno de Navarra. Las alteraciones del tráfico afectarán únicamente a aquellos vehículos que accedan a ese edificio de Urgencias Pediátricas, que verán modificada la circulación en sentido salida.

Con la prohibición de atravesar la calle Irunlarrea desde la avenida de Pío XII hasta la avenida de Barañáin, establecida en junio de 2025, el Ayuntamiento de Pamplona habilitó un recorrido para aquellos vehículos que accedían hasta la puerta de Urgencias Pediátricas. Si bien la entrada se mantenía en las mismas condiciones que antes, la salida del recinto hospitalario debía hacerse a través de un vial de servicio, paralelo a la avenida de Navarra. Ese vial, que rodea el edificio hospitalario, desemboca en la avenida de Barañáin, justo en la intersección con la avenida de Navarra. No obstante, las obras anunciadas, que se iniciarán ya la próxima semana, inhabilitarán este vial de servicio, puesto que ahí se colocará una grúa de gran tonelaje.

Ante esta situación, en el momento en que comience la obra, desde el área de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se reorganizará el tráfico en la zona, permitiendo la salida de los vehículos que accedan a Urgencias Pediátricas por calle Irunlarrea, aunque únicamente en dirección avenida de Barañáin. A lo largo de estos días, se instalará la correspondiente señalización y se modificarán las cámaras de vigilancia instaladas.

De esta forma, se seguirá controlando que la estancia con vehículo en urgencias sea inferior a 30 minutos, y los vehículos que salgan de Urgencias Pediátricas podrán circular por el tramo de Irunlarrea. Esta reordenación se mantendrá mientras persistan las obras, cuya duración prevista es de 20 meses, según la estimación aportada por Gobierno de Navarra.

DESDE JUNIO DE 2025, ACCESO LIMITADO

Fue el 16 de junio de 2025 cuando se organizó el tráfico en la zona hospitalaria, limitando el acceso a la calle Irunlarrea, entre las rotondas de avenida de Barañáin y Boticario Viñaburu, a vehículos de emergencia, transporte público, tránsito peatonal, bicicletas y vehículos de movilidad personal. Para vigilar los accesos, se instalaron tres cámaras de vigilancia (Zona Acceso Controlado / ZAC Irunlarrea) que controlan las matrículas de los vehículos que circulan por la zona para conformar que son únicamente los autorizados.

Este sistema permitía a la ciudadanía en general acceder a urgencias de Maternidad y Pediatría con un tiempo máximo de 30 minutos. Esta situación de estancia para gestionar situaciones de urgencias justificadas permanecerá igual durante la obra, pero hasta ahora la salida estaba redirigida por el vial paralelo a la avenida de Navarra.

La decisión de limitar el tráfico en la calle Irunlarrea vino motivada por el exceso de flujos en la zona, con más 5.500 vehículos diarios en cada sentido de circulación, según ha informado el Ayuntamiento.