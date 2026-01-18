Las obras en el ETI San Juan de Tudela provoca esta semana alteraciones en la ubicación del alumnado de algunos ciclos

Imagen del exterior del centro ETI San Juan ubicado en la plaza del mismo nombre de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha anunciado que esta próxima semana se producirán alteraciones en la ubicación física de algunos ciclos formativos que se imparten en el centro de formación profesional ETI San Juan de Tudela.

Según indica Educación, la dirección de ETI San Juan va a ir comunicando la reordenación de las clases al alumnado afectado y a sus familias. Departamento y dirección de ETI San Juan trabajan este domingo para ajustar ese reordenamiento con el objetivo de que el impacto formativo sea mínimo.

La reprogramación de la actividad académica se realiza para permitir el avance de los trabajos de remodelación de la planta baja del edificio de ETI San Juan, actuación desarrollada dentro del proyecto de remodelación integral de este centro de formación profesional.

La medida se adopta para extremar las garantías de seguridad de la actividad docente ante las obras en una parte del edificio de ETI San Juan en el que se habilitarán los ciclos de Hostelería y Turismo, en la planta baja del inmueble, en la que se ha comenzado a actuar días atrás.