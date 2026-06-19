Las obras del túnel de Belate avanzan con el hito de la unión de las dos bocas

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, asiste a la unión de las dos bocas del túnel de Belate. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras del túnel de Belate han alcanzado este viernes el hito de la unión de su boca sur con la boca norte después de los trabajos iniciados a finales de 2024.

Se trata de una infraestructura de unos 2.800 metros que se inició excavando en la boca norte, en la que se han avanzado unos 2.000 metros, mientras que en la boca sur se han realizado los metros restantes hasta el cale que ha tenido lugar este viernes sobre las 11.30 horas.

Una vez unidas las dos bocas del túnel, comenzará el trabajo llamado de "destroza", consistente en excavar la parte inferior, para ganar más profundidad. Estas tareas se prolongarán durante aproximadamente seis meses.

Al acto del cale del túnel ha asistido este viernes la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, acompañada de la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y el consejero de Cohesión Territorial del Ejecutivo foral, Óscar Chivite.

María Chivite ha afirmado que este es "un día para celebrar" y ha señalado que "mientras unos hacen ruido, otros nos dedicamos a trabajar y a cumplir con una normativa de seguridad que estaba pendiente desde hace 22 años". "Este era un tema pendiente para los navarros y navarras que este Gobierno va a cumplir", ha destacado.

(Habrá ampliación)