Ocho entidades de San Juan han solicitado realizar actividades en las salas de los cines Golem hasta final de año

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha recibido diecisiete propuestas de actividades, organizadas por ocho entidades sin ánimo de lucro del barrio de San Juan, para llevarlas a cabo en las salas de los cines Golem.

El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento y Golem firmaron un convenio de colaboración para que asociaciones y colectivos de San Juan puedan alquilar salas de los cines Baiona y Yamaguchi para desarrollar allí actividades socioculturales, abiertas y gratuitas para la ciudadanía, según ha explicado el Consistorio en una nota.

El Ayuntamiento de Pamplona asume el coste integral de los alquileres de cesión de las salas de aquellas actividades que se organicen vinculadas al convenio, gracias a una partida presupuestaria de 15.000 euros, fruto de una enmienda del grupo municipal socialista.

Durante el último cuatrimestre del año, están previstos una charla sobre la ansiedad a cargo de la Asociación Cristiana Vida Nueva o sendos ciclos de cine, con coloquio tras la proyección, organizados por el Pacto de la Persona Mayor de San Juan y por la asociación Jóvenes para Cristo. En noviembre, Irrintzi AEK organiza un cinefórum en euskera, la asociación Adolescencia Libre de Móviles un ciclo de cine para público joven y San Juan Xar un cinefórum con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En diciembre, Fundación Adecco proyectará el documental 'Ganas de vivir', que cuenta la historia de superación de la deportista Desirée Vila, que estará presente en el posterior coloquio. Irrintzi AEK ha organizado también una charla sobre los beneficios del aprendizaje de idiomas y del euskera en la población adulta, la asociación Jóvenes para Cristo representará con niños, niñas y adolescentes algunas canciones del musical 'Los Miserables' y San Juan Xar Txiki proyectará una película para público infantil con motivo del Día del Euskera.

SOLICITUD DE SALAS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES

Las salas a disposición de las entidades se ubican tanto en Golem Baiona como en Golem Yamaguchi. Cuentan con una capacidad para entre 70 y 150 personas y pueden reservarse tanto en horario de mañana como en horario de tarde y noche. Las reservas de mañana pueden realizarse para días laborables, sábados y festivos, con una duración máxima de la actividad de 2,5 horas. Por su parte, las reservas de tarde y noche serán únicamente de lunes a viernes, con una duración máxima de 3 horas y en alguna de las franjas horarias entre las 16 y las 19 horas, entre las 19 y las 22 horas, y entre las 22 horas y la medianoche.

Pueden beneficiarse de este convenio asociaciones sin ánimo de lucro del barrio de San Juan, legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente. Las solicitudes de salas vinculadas a este convenio se deben remitir al correo electrónico centroscomunitarios@pamplona.es. Las solicitudes se aprueban por orden de entrada, siempre que las actividades cumplan con los requisitos establecidos por la normativa y hasta agotar el presupuesto disponible.

Las actividades que pueden acoger estas salas de los cines Golem deben ser abiertas, gratuitas, de tipo sociocultural y con un claro interés comunitario que promueva la cohesión social del barrio de San Juan. Queda excluido de manera expresa todo acto religioso, político con carácter partidista o actividades que vulneren los derechos humanos y que amparen o legitimen cualquier acción o actividad de carácter violento. La asociación solicitante deberá contar con los permisos y licencias que la normativa aplicable exija para el desarrollo de la actividad y será responsable del pago de impuestos, cánones, licencias y demás gastos que la actividad para la que solicita la sala genere. La actividad deberá contar con una previsión mínima de asistencia de 50 personas.