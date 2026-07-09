Once heridos en el tercer encierro de los Sanfermines, uno por asta de toro en el brazo

PAMPLONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El tercer encierro de las fiestas de San Fermín de 2026, protagonizado por los toros de Victoriano del Río, ha dejado un balance de once corredores heridos, uno de ellos por asta de toro en el brazo. El resto son politraumatismos tanto en extremidades como traumatismos craneoencefálicos. Nueve corredores han sido trasladados, dos al centro Doctor San Martín y el resto al Hospital Universitario de Navarra (HUN). Todos son varones mayores de 25 años.
Se han producido dos atenciones en el tramo de Mercaderes. Se tratan de una contusión con deformidad en brazo y una contusión maxilofacial, que han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra.
En el tramo de Estafeta se ha atendido una contusión con deformidad en el hombro, también trasladado al HUN. Mientras que en Espoz y Mina se ha registrado un corredor con una contusión sin deformidad en pierna derecha que ha sido trasladado al Centro Doctor San Martín.
En la zona de Telefónica sur es donde se ha registrado un herido por asta de toro en el brazo izquierda, así como una contusión con deformidad en el pie, ambos trasladados al Hospital Universitario de Navarra.
Los dos últimos corredores heridos se han registrado en la Plaza de Toros. Se tratan de una contusión con deformidad en brazo y una hemorragia no masiva que han sido atendidos en la misma plaza.