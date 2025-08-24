Ocho localidades del Camino de Santiago acogerán más de una veintena de actividades culturales en agosto y septiembre

PAMPLONA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Por quinto año consecutivo se celebra este verano el ciclo 'Caminos de Santiago en Navarra, de todos, para todos', surgido de la mano de más de una decena de asociaciones navarras jacobeas y europeístas y con la colaboración de seis ayuntamientos navarros.

La programación recoge una veintena de actividades en ocho localidades de la Comunidad foral relacionadas con el Camino de Santiago. En las cuatro ediciones anteriores, la programación del citado ciclo ha reunido a unas 9.000 personas.

Las entidades que hacen posible este ciclo son la Asociación de Amigos de la Colegiata de Roncesvalles y la Asociación Dos Navarras/Association Deux Navarres/Bi Nafarroa Elkartea, coordinadoras del programa; así como las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de Navarra-Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Urdax-Baztán, Amigos del Camino de Santiago en Navarra, los Amigos del Camino de Santiago de Estella, Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Puente la Reina, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Los Arcos y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Tudela; Ateneo Navarro y Asociación de Periodistas de Navarra.

Además colaboran los ayuntamientos de Pamplona, Tudela, Los Arcos, Baztán, Puente la Reina y Sangüesa. Las actividades culturales se desarrollarán en Roncesvalles, Pamplona, Estella, Los Arcos, Tudela, Sangüesa, Elizondo y Puente la Reina entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre en todas las localidades, salvo en Sangüesa, que tendrán lugar los días 23 y 24 de septiembre.

Van a consistir en más de una veintena de charlas, una mesa redonda sobre los 25 años de vida de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Urdax-Baztán, así como un taller de artesanía, que tendrá lugar en Pamplona y en Los Arcos, a cargo del gemólogo y orfebre Carlos Pérez de la Rosa, que explicará y mostrará la técnica de la orfebrería a través de la vestimenta de San Miguel de Aralar. En total, participarán 13 conferenciantes, expertos en las diferentes materias que se van a abordar.

Las conferencias rotarán y se simultanearán en las diferentes sedes a lo largo de tres semanas y darán comienzo a las 19 horas, salvo en Puente La Reina, que se iniciarán a las 20 horas, y el 26 de agosto en Estella, donde también tendrá lugar la conferencia a las 20 horas.