La oficina móvil del Gobierno de Navarra ofrece desde esta semana información especializada en materia de vivienda

La vicepresidenta Alfaro en su visita a la Oficina Móvil de Atención Ciudadana en Ezcároz. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Móvil de Atención Ciudadana, impulsada por el Departamento de Presidencia e Igualdad y gestionada por la empresa pública Nasertic, ofrecerá desde esta semana información especializada en materia de vivienda en los diferentes municipios navarros a los que acuda. En concreto, hasta el miércoles se encuentra en Ezcároz, a donde se ha acercado la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro.

Esta Oficina Móvil, itinerante por las diferentes localidades de Navarra y que ofrece atención y orientación sobre diversos temas que atañen al Gobierno de Navarra, ofrecerá también a partir de ahora todo tipo de información y asesoramiento en materia de vivienda, relativa a registros de contratos de alquiler, registro de personas grandes tenedoras de vivienda, Zona de Mercado Tensionado, ayudas al alquiler, subvenciones para la compra de vivienda protegida, tramitación de cédula de habitabilidad, rehabilitación, censo de vivienda, bolsa de alquiler, etcétera.

El objetivo de esta Oficina, ha informado el Ejecutivo, es evitar desplazamientos innecesarios y facilitar a la ciudadanía la realización de trámites o resolución de dudas de manera "cercana, ágil y personalizada", por lo que la vicepresidenta Alfaro consideraba "fundamental" que se pudiese ofrecer también información en materia de vivienda.

"Sabemos que es una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía y que más dudas suscita, y no todo el mundo tiene la facilidad de acercarse a nuestras oficinas de forma presencial, por lo que queremos poner todas las facilidades posibles para acercar la administración a todas las zonas de Navarra", ha señalado.

Además de la vicepresidenta, han participado en la visita Pablo Mikeleiz, alcalde de Ezcároz, Berta Uriz, la directora del Departamento de Vivienda de Nasuvinsa, Toya Bernad, directora de innovación, comunicación y atención ciudadana de Nasertic, y Leticia Gurpegui, coordinadora de atención presencial de Nasertic.

La información especializada en materia de vivienda se ofrecerá los miércoles, en horario ininterrumpido de 9 a 17 horas, de manera habitual, y los próximos destinos serán Viana (25 de febrero), Leitza (3 de marzo), Erro (11 de marzo), Isaba (16 de marzo), Orbaizeta (18 de marzo), Ochagavía (semana del 23 de marzo) y Roncal (31 de marzo).

Además de los servicios específicos de vivienda, la oficina permite resolver cuestiones relacionadas con la Administración foral, como obtener información general sobre programas y ayudas, conseguir el certificado digital o registrar documentación. La oficina es 100% accesible. Para asegurar la plena inclusión, cuenta con una plataforma para el acceso de personas con movilidad reducida, bucle de inducción magnética para personas sordas, señalización en braille y guías podo táctiles, audiodescripciones y señalización en lectura fácil, ha añadido el Ejecutivo.