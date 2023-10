Las oficinas de Atención Ciudadana y Registro del Gobierno de Navarra ofrecerán atención presencial sin cita previa

PAMPLONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ofrecerá a la ciudadanía, a partir del próximo 2 de noviembre, atención presencial sin cita previa, obligatoria hasta ahora, en las 30 oficinas de Atención Ciudadana y en las oficinas de Registro que el Ejecutivo foral tiene distribuidas por toda la geografía navarra.

De esta forma, se ofrecerá atención presencial sin cita previa en horario de 08.00 a 09.30 en las oficinas del Gobierno de Navarra, y de 8.30 a 9.30 en las oficinas de Hacienda Foral de Navarra. Continuará la posibilidad de reservar cita previa en el resto del horario (hasta las 14.30), aunque en caso de que hubiera huecos disponibles se atenderá a las personas que acudan sin cita.

Así lo ha anunciado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, en una visita realizada a la nueva Oficina de Atención Ciudadana de Pamplona, donde ha subrayado que "el Gobierno de Navarra apuesta por una nueva gobernanza que convierta a la ciudadanía en un actor fundamental de las políticas públicas; por un diálogo de 'tú a tú' con las personas y por una escucha activa". "Hemos estado trabajando con la ciudadanía para establecer un nuevo sistema que tenga en cuenta a todas las personas y sus necesidades", ha explicado.

Durante los pasados meses de mayo y junio se efectuaron más de 2.400 encuestas en las diferentes oficinas de Registro y Atención Ciudadana con objeto de conocer cómo deseaba ser atendida en las mismas la ciudadanía (con cita previa, sin cita previa, con un sistema mixto...). Algo más de la mitad de las personas encuestadas, un 56%, estaba a favor de continuar con cita previa. Y una de cada tres personas, el 32%, eligió poder ser atendidas mediante el sistema sin cita previa. El mismo porcentaje se registró en una encuesta abierta a toda la ciudadanía que se realizó a través del portal Participa Navarra, ha indicado en un comunicado el Ejecutivo foral.

Félix Taberna, que ha estado acompañado en la visita por el director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, Joseba Asiáin, y por la directora del servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía, Itziar Ayerdi, ha puesto en valor que "este nuevo modelo mixto nos va a permitir adaptarnos a las necesidades de toda la ciudadanía; mejorar nuestra accesibilidad al facilitar la autonomía de los colectivos vulnerables, que son los más golpeados por la brecha digital, así como un contacto más inclusivo para toda la ciudadanía. En definitiva, continuar mejorando el servicio público que prestamos".

Esta medida se enmarca en el I Plan de Gobierno Abierto (2021-2023). El proyecto contempla el compromiso de un "nuevo modelo de atención y relación con la ciudadanía" y recoge valores como "la proximidad, la accesibilidad, la proactividad y la escucha activa". El Gobierno de Navarra medirá el impacto de la implementación de esta nueva medida y el retorno que de la misma facilite la ciudadanía.

MÁS DE 2.300 ATENCIONES EN LA NUEVA OFICINA DE PAMPLONA

La nueva oficina de Atención Ciudadana de Pamplona, ubicada en la avenida de Roncesvalles número 11, abrió sus puertas a mediados de 2023.

Entre otros servicios, ofrece ayuda a los ciudadanos para realizar trámites por internet, para lo que cuenta con ordenadores públicos. Asimismo, asiste a las y los usuarios en la gestión de la identidad digital (certificado digital y Cl@ve), necesaria para realizar ciertos trámites con las Administraciones públicas.

En cuanto al resto de servicios, la nueva oficina actúa como entidad de registro; asesora e informa sobre los trámites y servicios de Gobierno de Navarra; recoge y canaliza sugerencias, quejas y áreas susceptibles de mejora; y compulsa copias de documentos privados y documentos públicos necesarios para efectuar algún trámite con el Gobierno de Navarra.

Desde el 22 de mayo hasta el 31 de agosto, incluidos, se han prestado un total de 2.375 atenciones. De ellas, un 57% han sido trámites relacionados con acreditaciones digitales (certificado digital y Cl@ve), un 32% con el registro, un 9% solicitudes de información y un 2% se han centrado en ofrecer ayuda a las y los ciudadanos para realizar trámites por internet.

De las 2.180 personas atendidas durante el citado periodo, un 54% fueron mujeres y un 46% hombres. Por zonas geográficas, el 81% de las personas proceden de Pamplona y un 19% del resto de Navarra.

En lo relativo a su diseño, cabe destacar que en esta oficina se ha optado por una pavimentación del suelo en color rojo, que simula una alfombra roja para el acceso de la ciudadanía, "como muestra de la filosofía de cercanía y servicio del Gobierno de Navarra en materia de atención ciudadana". Además, la nueva oficina es 100% accesible. Ha comenzado el proceso de certificación por AENOR en accesibilidad universal conforme a la Norma UNE 170001-2, un sello con el que ya cuenta la Oficina de Atención Ciudadana en Tudela.

25 OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y DE REGISTRO Y 5 DE HACIENDA

El Gobierno de Navarra dispone de dos oficinas de Atención ciudadana tanto en Pamplona (Avenida Roncesvalles, 11) como en Tudela (Plaza de los Fueros 5 -6). Además, existen un total de 23 oficinas de Registro, distribuidas por los diferentes puntos de la geografía navarra.

Hay cuatro oficinas más de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en Elizondo (C/ Santiago 55); Irurtzun (C/ Trinidad 24); San Adrián (C/ Santa Gemma 89) y Sangüesa (Avda. Lumbier 13).

Por su parte, existen cinco oficinas de asistencia al contribuyente de la Hacienda Foral en Navarra: una en Pamplona (Esquíroz, 16), otra en Tudela (oficina territorial de Hacienda Foral de Navarra en la Plaza Sancho VII el Fuerte, 8), una en Estella (Plaza de la Coronación, 2), una más en Tafalla (C/ Cuatropea, 2) y otra en Santesteban (C/ Mercaderes 6).

Las oficinas de Atención Ciudadana y de Registro ofrecen información sobre los servicios y trámites que se pueden hacer con el Gobierno de Navarra. Actúan como entidades de registro. Además, una gran parte de ellas autentican copias de documentos privados y compulsan documentos públicos, sólo si se necesitan para trámites con Gobierno de Navarra.

Asimismo, la mayoría de ellas, gestiona la identidad digital de las personas para que puedan realizar por internet los trámites de las Administraciones públicas. Por último, recogen y canalizan quejas y sugerencias.