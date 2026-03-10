Las oficinas del Registro Civil en Navarra atendieron a más de 89.000 personas en 2025

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas del Registro Civil en Navarra atendieron a 89.252 personas, tramitaron un total de 35.814 expedientes y emitieron 65.332 certificados a la ciudadanía el año 2025, lo que supone un aumento del 7,8% y del 1,6% respecto al año anterior, respectivamente.

A finales de 2023 se implantó de forma pionera en la Comunidad foral el sistema DICIREG de tramitación de estos documentos por vía electrónica, lo cual ha permitido, por segundo año consecutivo, obtener datos de actividad de las Oficinas del Registro Civil, y analizar su evolución. Con esta implantación, se ha logrado reducir en un 29% los expedientes abiertos al finalizar el año, según ha informado el Gobierno foral.

DICIREG es un sistema integral de tramitación de los expedientes de forma electrónica, diseñado por el Ministerio de Justicia que permite, entre otros, la interoperabilidad entre administraciones públicas, simplificando los procedimientos, agilizando los trámites y contribuyendo a la eliminación de los desplazamientos y la disminución de tiempos de espera para las y los usuarios.

A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA

En total, el pasado año se atendieron a 89.252 personas, un 0,8% más que el año anterior, cuando fueron 88.523. De estas, a 72.583 se les prestó servicio presencialmente en las ventanillas del Registro Civil, mientras que 16.720 realizaron los trámites correspondientes a través de la sede electrónica.

Del total que acudieron presencialmente, el 69% que querían tramitar algún expediente solicitaron cita previa, mientras que solo un 22% de ciudadanía interesada en la emisión de certificados fue con cita previa.

Por su parte, las solicitudes de certificados por sede electrónica han aumentado un 8,4% respecto al año anterior, permitiendo a la ciudadanía no tener que desplazarse a las oficinas del registro civil y disponer de la documentación solicitada en un plazo breve de tiempo.

UN 43,2% DE LOS EXPEDIENTES SE TRAMITAN EN PAMPLONA

Por otra parte, del total de 35.814 expedientes, el 15.474 fueron tramitados en la oficina del Registro General de Pamplona, un 43,2%.

El 80,1% de los expedientes y el 71,7% de los certificados han sido tramitados por el personal de la Administración de Justicia de los Registros Generales de Pamplona, Tudela, Estella-Lizarra, Aoiz y Tafalla, y de las 30 Oficinas de Justicia y cabeceras de agrupación atendidas por personal funcionario. Las oficinas colaboradoras del Registro Civil, pertenecientes a las Oficinas de Justicia atendidas por personal idóneo designado por los ayuntamientos, atendieron el 19,9% de los expedientes y el 28,3% de los certificados.

Por su parte, respecto a cómo se iniciaron los expedientes, 23.979 comenzaron mediante la atención en ventanilla, 5.529 de oficio (principalmente capturas de datos anteriores a 1950 para su digitalización), 3.820 provenientes de sistemas de nacionalidad y 2.357 a través de hospitales, entre otros.

En cuanto a los asientos, que son las inscripciones que se hacen constar en las oficinas del Registro y recogen cualquier anotación sobre el estado civil de las personas, la cifra total fue 40.841, ha añadido el Ejecutivo.

Se resolvieron positivamente 4.568 inscripciones de nacimiento, 5.976 inscripciones de defunción y 2.241 inscripciones de matrimonio. Por su parte, los expedientes de nacionalidad resueltos positivamente aumentaron un 9,47%, alcanzando la cifra de 5.282.

En 2025 se emitieron un total de 65.332 certificados en Navarra, de los cuales un 58,9% fueron emitidos en las diversas oficinas del Registro Civil del partido Judicial de Pamplona, y el resto se repartió entre los partidos judiciales de Tudela con un 15,1%, Estella-Lizarra con el 10,8%, Aoiz con el 8,4% y Tafalla con el 6,9%.

Respecto a la tipología de certificados, un 70% fueron de nacimiento, el 12% de matrimonio, un 11% de defunción y el 7% de fe de vida.