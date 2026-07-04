La ola de calor regresa a Navarra este domingo con el centro y Ribera en aviso amarillo

Archivo - Un termómetro en Pamplona que marca 37 grados. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una nueva ola de calor llegará a Navarra este domingo, 5 de julio, lo que llevará a que la zona centro y la Ribera del Ebro estén en aviso amarillo por temperaturas máximas. Una tendencia que continuará al alza el lunes, extendiendo los avisos meteorológicos a todo el territorio de la Comunidad foral.

Según informan desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este domingo podrán registrarse unas temperaturas máximas de 38 grados en la Ribera y de 37 grados en la zona centro. Los avisos estarán activos desde las 13.00 y hasta las 20.59 horas.

El lunes, 6 de julio, los avisos se extenderán a todo el territorio de Navarra y, en el caso del centro y la Ribera, subirán a nivel naranja -peligro importante-, con unas temperaturas que alcanzarán los 39 grados. La vertiente cantábrica y el Pirineo estarán en aviso amarillo y podrán alcanzar los 36 grados de máxima.

Así, según informa la AEMET, a partir de este domingo comenzará un nuevo episodio de ola de calor, con temperaturas muy altas y persistentes, que se extenderá durante buena parte de la próxima semana, especialmente en el cuadrante suroccidental, los valles fluviales y depresiones del interior peninsular.

Ha advertido de que se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas en amplias zonas del cuadrante suroccidental y valle del Ebro. El nivel de peligro de incendio aumentará de forma generalizada a valores muy altos, dada las altas temperaturas, previsibles tormentas y rachas fuertes a partir del lunes y el déficit hídrico acumulado durante el mes pasado.