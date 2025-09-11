Ollo destaca la "apuesta institucional firme e integral" del Gobierno de Navarra por la convivencia

Afirma que el II Plan de Convivencia busca "responder a los retos" de la sociedad "diversa, compleja y plural" del siglo XXI

PAMPLONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha afirmado que, "al menos desde 2015, ha habido una apuesta institucional firme e integral por articular, de modo estructurado, un tema clave para nuestra sociedad como es el de la convivencia" por parte del Ejecutivo foral, "dándole un espacio importante y trasversal en el propio organigrama".

En respuesta a una interpelación formulada por Geroa Bai durante el pleno parlamentario de este jueves, Ollo ha indicado que las actuales políticas de convivencia del Gobierno de Navarra "son complementadas, en un enfoque multifactorial, con otros planes y estrategias del Gobierno como el plan de lucha contra el racismo y la xenofobia, la estrategia de convivencia intercultural, el plan de Igualdad, el plan de acción LGTBI+, el plan de Participación, el Plan de Juventud o el plan de Inclusión".

Ha apuntado Ollo que el Gobierno de Navarra "ha desplegado una intensa y amplia política pública de convivencia", y "lo ha hecho partiendo de unos valores y principios éticos y políticos como son la deslegitimación de la violencia; la defensa de la democracia y los derechos humanos; y el apoyo y trabajo a todas las víctimas, sin equiparaciones ni diluciones, cada cual en su contexto victimológico: víctimas del franquismo, del terrorismo (especialmente de ETA) y víctimas de violencia de motivación política de funcionarios públicos y de grupos de extrema derecha".

"Hemos trabajado en esa deslegitimación de la violencia con soporte legal, presupuestario y organizativo. Ahí está la ley de víctimas de franquismo, la de víctimas del terrorismo o la de víctimas de violencia de motivación política", ha relatado, tras citar también la Comisión de Reconocimiento y Reparación.

Todo ello "son normativas y medidas que están siendo pioneras y referenciales, no solo a nivel estatal, sino internacional". "Normas y medidas que hay que seguir mejorando y actualizando, como haremos pronto con una nueva la Ley de víctimas de Terrorismo. Y todo ello, con la máxima colaboración institucional, social y, espero, política y parlamentaria", ha manifestado.

En cuanto al II Plan de Convivencia, ha destacado que "aspira a ser muy participado" y que "quiere responder a los retos de esta sociedad tan diversa, compleja y plural del siglo XXI". "Desde el Gobierno consideramos necesario profundizar en todo lo que tiene que ver con la convivencia política, social, la diversidad cultural o lingüística; la convivencia entre diversas generaciones; el enfoque de género; la gestión de la diversidad religiosa e identitaria", ha comentado.

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha considerado que "herramientas como los planes de convivencia y derechos humanos son hoy más que nunca instrumentos imprescindibles en la consecución de una sociedad democrática basada en los derechos humanos y en una cultura de paz".

En nombre de UPN, Isabel Olave ha afirmado que "para que Navarra supere el trauma de las recientes décadas de dolor, de miedo y de odio, el primer punto de un plan de convivencia debería ser la exigencia de que quien ha recibido el legado político y genealógico de ETA condene lo que ETA hizo con las víctimas y con toda la sociedad navarra". "Pero esa exigencia sigue faltando", ha criticado, tras añadir que ello "obedece a un único interés, que es la viabilidad de este Gobierno, que necesita incluir a Bildu".

Javier Lecumberri, del PSN, ha remarcado que "la convivencia es la base en la que se asienta la democracia" y que todas las "violencias sufridas en nuestra tierra deberían ser condenadas de manera clara y sin matices por parte de todos los que queremos construir una sociedad en convivencia". También ha criticado que "algunas formaciones políticas han elegido el camino de generar crispación porque creen que les da rentabilidad -a corto plazo- política". "Por todo eso, tenemos que avanzar, tenemos que seguir trabajando en esa convivencia", ha dicho.

Desde EH Bildu, Irati Jiménez ha manifestado que "trabajamos por construir una convivencia democrática y con una memoria inclusiva que dé voz a todas las víctimas y que, por tanto, esa polifonía de voces, del relato, reconozca a todas las víctimas". A su juicio, "es posible aliviar el daño causado desde el respeto, la consideración y la memoria". En cuanto al Plan de Convivencia, ha rechazado que se hable de "despolitización" y del "relato en singular", ya que, a su juicio, "no hay un relato único, hay tantos relatos como víctimas".

Javier García, del PPN, ha criticado que en el Gobierno de Navarra "son responsables de que se permitan todavía" actos que pretenden "legitimar el terrorismo de ETA". Tras considerar que "no es momento de ponerse de perfil", ha considerado que Ollo "ha vuelto a utilizar la convivencia en aras a su política ideológica". Si bien "ya de por sí es gravísimo que todavía de hoy se permita la celebración de estas actuaciones, lo es más aún" que se "omita hablar de esta cuestión".

Por parte de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha considerado que el Plan de Convivencia "debe convertirse en la mejor herramienta posible para garantizar la convivencia en paz, en democracia, en justicia social y en multiculturalidad a todos los navarros y las navarras, fortaleciendo siempre la pluralidad y la diversidad en todos los sentidos que, afortunadamente, caracteriza a la Navarra de hoy". Ha calificado como "muy positivo" el borrador del II Plan y ha considerado que "dibuja la ruta que desde lo público debemos seguir para construir una Navarra mejor".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha afirmado que el trabajo en materia de convivencia por parte del Gobierno de Navarra no es "sino un eufemismo, un engaño, una manipulación y una burda estafa a los ciudadanos". "Que los partidos que apoyan y sostienen a este Gobierno de Navarra, hablen y elaboren planes de convivencia con el dinero de todos los navarros es reírse todos nosotros y demostrar, una vez más, que todo que le tocan lo corrompen, incluso la palabra más noble y elevada como lo es y debe ser la convivencia", ha dicho.