Ollo dice que el acuerdo de los Caídos no tiene consenso "total" pero sí "el suficiente" de la "mayoría democrática"

PAMPLONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha afirmado, en relación a la propuesta de resignificación del monumento acordada por los grupos municipales de PSN, EH Bildu y Geroa Bai, que "quizás" no cuenta "con ese consenso político y social total, pero si con el suficiente que le da una mayoría democrática".

En una comparecencia parlamentaria solicitada por Contigo-Zurekin para que la consejera realizase una valoración política sobre dicho acuerdo, Ollo ha señalado que "es el edificio de exaltación franquista más vergonzoso que hay en Navarra" y que "sigue siendo un edificio insultantemente franquista".

"Comprendo y lamento el sentir de asociaciones memorialistas en torno al acuerdo que usted me señala. Creo que algunas cuestiones planteadas en el acuerdo, como el nombre del centro, Maravillas Lamberto, provocan un sufrimiento innecesario, creo que se podrían revisar", ha indicado, tras añadir que este proceso tiene que "lidiarlo quien es el propietario de este edificio, que es el Ayuntamiento de Pamplona".

"Es a quien corresponde marcar el ritmo, la hoja de ruta, ya que muchas de las acciones que hay que hacer para cualquier decisión o solución sobre los Caídos vienen desde ahí", ha dicho. Según ha añadido, "como consejera del Gobierno de Navarra y responsable de las políticas de memoria desde el año 2015, lo que me corresponde llevar a cabo es un acuerdo político que han firmado tres fuerzas políticas, entre otros ustedes, Contigo-Zurekin, que en lo referido al acuerdo programático que ha traído este Gobierno, habla de facilitar un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra para afrontar conjuntamente un proyecto consensuado para el futuro del Monumento de los Caídos".

"Esto es lo que hemos firmado las tres formaciones políticas. Es un acuerdo político, por cierto, que tiene desacuerdos, y sin embargo no hay ningún desacuerdo en torno al ámbito de los Caídos", ha subrayado, para a continuación subrayar que "no sé si procede esta comparecencia" para "hacer una evaluación política de un acuerdo de tres fuerzas políticas". "Por respeto a este Parlamento, yo vendré siempre que se me solicite. Pero la realidad es que tres formaciones políticas, con mayoría en el Ayuntamiento y también en este Parlamento, han llegado a un acuerdo. Quizás no con ese consenso político y social total, pero si con el suficiente que le da una mayoría democrática", ha remarcado.

Carlos Guzmán, en nombre del grupo proponente, Contigo-Zurekin, ha indicado que mediante el acuerdo alcanzado entre PSN, EH Bildu y Geroa Bai "se pretende perpetuar en el tiempo, de manera resignificada, eso sí, el segundo monumento más grande del Estado español de exaltación fascista". Tras señalar que el acuerdo programático "no habla de resignificación", ha planteado "qué valor tienen las firmas" de Chivite y Barkos. "Ningún valor. Lo estamos viendo. Se está incumpliendo flagrantemente ese acuerdo", ha dicho.

Desde UPN, Javier Esparza ha afirmado que EH Bildu "no tiene ninguna legitimidad para hablar de memoria y convivencia", por lo que "ningún acuerdo con EH Bildu en ese sentido tiene legitimidad alguna". "Han llegado a un acuerdo a escondidas, no sé si en un almacén o no, lo han comunicado de manera clara, contundente, y de ahí no se van a mover", ha dicho, tras añadir que "podían haber intentado un acuerdo, pero lo que han buscado es levantar un muro".

Inma Jurío, del PSN, ha trasladado a Carlos Guzmán que "los trapos, en el ámbito interno", y ha considerado que "en ningún momento se ha incumplido" el acuerdo programático. "Lo que se ha hecho es un acuerdo en otro ámbito, respetuoso con el acuerdo programático del Gobierno de Navarra", ha apuntado.

Por parte de EH Bildu, Arantxa Izurdiaga ha considerado que "el debate real es dejar que el monumento permanezca tal y como lo conocemos, un monumento que humilla a las víctimas, o bien optar por una transformación potente". "Nosotros creemos que este monumento es un monumento franquista, de exaltación del franquismo y, por tanto, no puede continuar en las mismas condiciones en las que se encuentra actualmente", ha apuntado.

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha considerado que Guzmán "se ha ido a una radicalidad absoluta, fuera totalmente de tono y de lugar" al cuestionar la validez de las firmas del acuerdo programático. En cuanto al acuerdo alcanzado en torno al monumento, es "un acuerdo de mínimos, que posiblemente no nos convence a todos y a todas", pero es "positivo porque nos permite alcanzar un cierto consenso social y político".