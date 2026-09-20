Once residentes continúan ingresados, uno en la UCI, tras el incendio de la clínica Padre Menni

Efectos del incendio en la fachada de la clínica Padre Menni de Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Once residentes de la clínica psiquiátrica Padre Menni continúan ingresados tras el incendio registrado este sábado por la noche en el centro en el que falleció una de las usuarias.

Según el parte remitido por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, la única novedad que se ha producido a lo largo del día es que uno de los pacientes que se encontraba en Observación ha pasado a hospitalización convencional.

De los residentes atendidos permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con pronóstico grave, un varón de 62 años. Además, dos personas, una mujer de 37 años y un varón de 58 años continúan ingresadas en la unidad de hospitalización psiquiátrica, mientras que un varón de 65 años continua ingresado en observación de Urgencias con pronóstico estable.

Siete personas, cinco mujeres de 63, 59, 68, 56 y 65 años y dos varones de 54 y 69 años, están ingresados en hospitalización convencional sin revestir gravedad y con evolución satisfactoria. Finalmente, un residente, varón de 51 años, recibió el alta a domicilio.

Por otro lado, los seis trabajadores del centro atendidos fueron dados de alta a domicilio particular tras su atención por intoxicación de humo leve. Se tratan de un varón de 22 años y cinco mujeres de 28, 24, 25, 43 y 33 años.