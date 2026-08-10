Once de los veinte puntos de observación del eclipse agotan sus entradas y el aforo total de la red ya supera el 80%

Archivo - Cartel con los puntos de observación del eclipse en Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Once de los veinte puntos de la red de observación del eclipse habilitados por el Gobierno de Navarra y NICDO ya han agotado sus entradas. Se trata de Arguedas, Bardenas Reales-Aguilares, Bardenas Reales-El Ferial, Cascante, Fitero, Larraga, Lerín, Marcilla, Mendavia, el Parque de la Naturaleza Sendaviva y Viana. En conjunto, el aforo total de la red ya supera el 80% de ocupación.

Todavía hay disponibilidad en Buñuel, Cárcar, Castejón, Corella, Lodosa, Peralta, Ribaforada, Tafalla y Tudela, todas ellas zonas con más de 45 segundos de observación de eclipse total. Las entradas, que incluyen aparcamiento, gafas homologadas, acceso a las actividades programadas y a la zona de observación del eclipse, tienen un precio de 5 euros (más gastos de gestión) y son gratuitas para menores de 3 años. Pueden adquirirse a través de la web del proyecto EKLIPSE, la taquilla de Baluarte y el punto de venta de NICDO en el centro comercial La Morea.

Estos espacios están diseñados para ofrecer una experiencia "completa, organizada y segura" del eclipse, y cuentan con programación de actividades durante toda la jornada, restauración, servicios y, algunos de ellos, zonas infantiles, áreas para acampada y espacios para autocaravanas.

A través de un comunicado, el Gobierno de Navarra ha llamado a la ciudadanía a no acudir a los puntos de la red con aforo completo debido a que no se van a habilitar más entradas, y, aunque habrá venta física en los lugares con disponibilidad, se recomienda la compra anticipada. Asimismo, se recuerda la recomendación de desplazarse con antelación y no esperar a última hora de la tarde, teniendo en cuenta la cercanía de los puntos y los usos de las mismas vías para acceder tanto a estos municipios como a otros donde la observación del eclipse será óptima.

VISITANTES DE TODA ESPAÑA Y DEL RESTO DEL MUNDO

El eclipse solar total del próximo miércoles atraerá a Navarra a personas de diversas partes del territorio nacional, así como de diversos países del mundo. Atendiendo a la procedencia de las aquellas que han adquirido entradas para la red de puntos de observación, se han realizado compras de prácticamente la totalidad de provincias españolas, especialmente de Gipuzkoa, Madrid, La Rioja, Bizkaia y Barcelona.

Por países, buena parte de las personas que visiten la Comunidad foral esos días lo harán desde estados europeos como Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania o Italia, pero también lo hará gente procedente de países de América como Estados Unidos, Colombia o Canadá; o de Asia, como China, Japón y Tailandia.

MÁXIMAS DE 40 GRADOS

Las previsiones meteorológicas para el miércoles, 12 de agosto, en Navarra presentan temperaturas cálidas, con máximas que alcanzan los 40 grados en el sur de la comunidad y 39 en el centro. Los cielos serán poco nubosos con intervalos de nubes bajas por la mañana en la vertiente cantábrica y de evolución en horas centrales del día y viento flojo variable, por lo que las condiciones para visión del eclipse serán muy buenas.

Ante esta previsión, desde el Gobierno de Navarra se recuerda la importancia de llevar un mínimo de dos litros de agua por persona para ese día, así como una batería externa para el móvil y una linterna con pilas de repuesto, y también se recomienda descargar mapas de la zona para poder utilizarlos sin Internet.

En cuanto a prevención de incendios, y ante la previsión de riesgo elevado -la comunidad se encontrará en el nivel 2 de emergencia en el Plan Territorial de Protección Civil (PLATENA)-, se desaconseja a la ciudadanía el aparcar sobre vegetación, ya que el calor del motor puede provocar un incendio, así como hacer hogueras o barbacoas y no tirar colillas al campo. Igualmente, se recomienda no abandonar botellas de cristal al sol, y no dejar residuos, y se recuerda que no se puede parar en el arcén de una carretera para ver el eclipse.