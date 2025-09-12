La ópera y la zarzuela vuelven a los balcones de la Casa Consistorial de la mano del coro y solistas de la AGAO

PAMPLONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los balcones de la Casa Consistorial de Pamplona son el escenario este sábado, a partir de las 19 horas, para que suene la música de ópera y zarzuela, gracias a la colaboración del Ayuntamiento con la Asociación Gayarre de Amigos de la Ópera de Navarra (AGAO). Esta cita ya tradicional fue cancelada en el mes de julio por motivos meteorológicos y se retoma este fin de semana para difundir la música clásica entre la ciudadanía.

El concierto del coro y solistas de AGAO contará con acompañamiento de piano y percusión, bajo la dirección de Javier Echarri López. Los cantantes interpretarán algunos de los más conocidos coros y arias de ópera y zarzuela ante el público que reúna en la Plaza Consistorial, donde la entrada es libre y la asistencia suele ser numerosa.

Los intérpretes previstos son la soprano Itsaso Loinaz, la mezzosoprano Leticia Vergara, el barítono Andoni Sarobe, la soprano Amaia Lizarraga, y el barítono Pedro del Burgo. Como percusionista estará Santiago Pizana, y como pianista, Joel Reynoso.

El repertorio del concierto incluye obra de Verdi, Catalani, Bizet, Donizetti, Guridi, Penella, Bretón, Roig, Vives, Alonso y Fernández Caballero, con arias bastante conocidas de óperas como La Traviata o Il trovatore, y fragmentos de las zarzuelas La Verbena de la Paloma, Doña Francisquita o Las leandras, entre otras.