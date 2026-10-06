Un operario de limpieza resulta ileso tras la explosión de un generador que trataba de arrancar en Tudela

Imagen del lugar de la explosión - POLICÍA LOCAL DE TUDELA

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador del sector de limpiezas ha resultado ileso este lunes en Tudela después de que le explotase en la cara un generador que estaba tratando de arrancar.

En concreto, según han informado desde la Policía Local de Tudela, a las 9.40 horas se recibió una llamada de una agente fuera de servicio que comunicaba que había un árbol ardiendo en Paseo del Prado, frente a la sociedad deportiva.

Los agentes se desplazaron al lugar y observaron que se trataba de un accidente laboral, ya que a un trabajador del sector de limpiezas le había explosionado en la cara un generador al intentar arrancarlo. Pese a lo aparatoso del accidente, el operario no resultó lesionado, aunque acudió a su Mutua para valoración.

Como consecuencia de la explosión, se han dañado las baldosas del paseo y un árbol próximo comenzó a arder, aunque fue apagado por el propio operario con su extintor.

A las 13.30 horas, en las proximidades de avenida del Instituto, se atendió a una mujer de 26 años que manifestaba haber sido agredida por otra mujer, solicitando su identificación dado que pretendía presentar denuncia. Durante el turno de tarde se identificó a la presunta agresora, una mujer de 36 años.

A las 20 horas se informó de un incendio en una rastrojera en el término de Mosquera y se activaron recursos de bomberos. Se observó que se trataba de una quema de rastrojos no controlada por nadie en ese momento, y posteriormente se identificó a las personas que la habían realizado, y fueron propuestas para sanción.

A las 23.30 horas llamó un testigo que afirmaba que en Paseo Pamplona había cuatro hombres embriagados y que uno de ellos portaba unas llaves de vehículo y pretendía conducir. El testigo facilitó parte de la matrícula y el color del turismo.

Las patrullas dieron el alto al conductor, un varón de 33 años, junto al puente del río, y comprobaron que se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Sometido a la prueba etilométrica, arrojó un resultado positivo de 1,08 mg/litro de aire espirado.

Además, los agentes comprobaron que tenía en vigor una pérdida de vigencia del permiso de conducción hasta el día siguiente por retirada de todos los puntos del permiso, además de una suspensión temporal del permiso por el Juzgado de lo Penal de Pamplona hasta julio de 2027.

Por todos estos motivos, se realizó Atestado al Juzgado de Guardia como investigado no detenido, siendo citado para juicio rápido además de retirar el turismo al depósito al no poder hacerse cargo ninguna persona.